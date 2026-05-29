第五届越南国际奶业及乳制品展览会开幕

越通社河内——第五届越南国际奶业及乳制品展览会（Vietnam Dairy 2026）28日在河内市陈兴道街91号的越苏友谊劳动文化宫正式拉开序幕。
中央各部门领导代表、顶尖营养学专家、国际组织代表以及众多国内外牛奶生产、加工和分销企业一同参加。
越南工贸部工业局副局长郭光东表示，乳制品行业继续成为尖端消费行业之一，为经济增长做出了重要贡献。据他介绍，越南乳制品市场规模已超过57亿美元，而2025年牛奶及乳制品出口额达到了3.3亿多美元。此次展览是国内外企业加强贸易往来、引进新技术和拓展市场的桥梁。
本届越南国际奶业展规模扩张势头强劲，共吸引250个展位参展。参展企业不仅涵盖了众多越南本土知名品牌，还聚集了来自新西兰、中国台湾、澳大利亚、日本等乳业发达国家和地区的相关企业参展。
2026年越南国际奶业展预计将吸引超过1.5万名观众参观，其中包括采购商、技术专家、畜牧工程师以及广大消费者。该展免费向公众开放，并持续到2026年5月31日。（完）
越南参加斯洛伐克国际国防与安全技术展览会
应斯洛伐克国防部的邀请，由越共中央委员、中央军委常委、国防部副部长范怀南上将率领的越南国防部代表团对斯洛伐克进行工作访问，出席在斯洛伐克首都布拉迪斯拉发举行的布拉迪斯拉发国际国防技术展览会（IDEB 2026）。