第五届越南国际奶业及乳制品展览会开幕

越通社河内——第五届越南国际奶业及乳制品展览会（Vietnam Dairy 2026）28日在河内市陈兴道街91号的越苏友谊劳动文化宫正式拉开序幕。



中央各部门领导代表、顶尖营养学专家、国际组织代表以及众多国内外牛奶生产、加工和分销企业一同参加。



越南工贸部工业局副局长郭光东表示，乳制品行业继续成为尖端消费行业之一，为经济增长做出了重要贡献。据他介绍，越南乳制品市场规模已超过57亿美元，而2025年牛奶及乳制品出口额达到了3.3亿多美元。此次展览是国内外企业加强贸易往来、引进新技术和拓展市场的桥梁。



本届越南国际奶业展规模扩张势头强劲，共吸引250个展位参展。参展企业不仅涵盖了众多越南本土知名品牌，还聚集了来自新西兰、中国台湾、澳大利亚、日本等乳业发达国家和地区的相关企业参展。



2026年越南国际奶业展预计将吸引超过1.5万名观众参观，其中包括采购商、技术专家、畜牧工程师以及广大消费者。该展免费向公众开放，并持续到2026年5月31日。（完）

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