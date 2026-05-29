经济

2025年九龙江三角洲经济年度报告出炉

5月28日下午，越南工商会（VCCI）与富布赖特公共政策与管理学院（FSPPM）在芹苴市联合发布《2025年九龙江三角洲经济年度报告》。报告描绘了整个地区的经济发展图景，同时提出推动企业界成为可持续发展动力的各项解决方案。

越南工商会主席胡士雄发表讲话。图自越通社
越南工商会主席胡士雄发表讲话。图自越通社

越通社河内——5月28日下午，越南工商会（VCCI）与富布赖特公共政策与管理学院（FSPPM）在芹苴市联合发布《2025年九龙江三角洲经济年度报告》。报告描绘了整个地区的经济发展图景，同时提出推动企业界成为可持续发展动力的各项解决方案。

为企业发展破解体制瓶颈

据报告研究组组长武成自英表示，九龙江三角洲到2030年的突破不在于增加稻米、水产品或水果的产量，而在于转向创新创意、适应气候变化和顺天发展的农业经济生态系统。

报告认为，该地区的发展取决于能否形成农业、加工、物流、金融和技术之间的协同生态系统，以创造高质量、塑造品牌并满足绿色、数字化标准的产品。


在九龙江三角洲面临两位数增长压力的背景下，越南工商会主席胡士雄认为，企业必须成为新增长模式的创造主体，而不是继续依赖资源开发、粗放生产和简单劳动力。


胡士雄表示，国内私营企业是提升地区竞争优势的核心，其在357个具有优势的商品行业中贡献了高达45%的份额。因此，发展战略需要将私营企业置于中心位置，同时发挥外资（FDI）和公共投资在冷链物流、能源、环境和技术转让等方面的支持作用。

越南财政部副部长黎晋近建议九龙江三角洲各地方应从管理强力转向创造，以企业的实质性发展作为调控的标尺；继续改善投资环境，简化行政手续以支持增长。

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2025年九龙江三角洲经济年度报告出炉。图自越通社

芹苴市人民委员会主席张景宣表示，该市着力完善连接基础设施，改善营商环境，减少时间成本和非正式成本，以支持私营部门。

企业"长不大"的瓶颈

报告显示，九龙江三角洲继续在粮食安全和农产品出口方面发挥重要作用。2025年，该地区生产总值（GRDP）增长约7.24%，对全国总体增长的贡献率为8.39%，占全国生产总值（GDP）的12.2%。


农林水产业继续是稳定的支撑，而工业和服务业分别增长9.6%和8.8%。该地区出口保持高顺差，主要商品为水产品、蔬果和大米。2015-2024年，出口额从85亿美元增至203亿美元，贸易顺差从52亿美元增至118亿美元。

然而，专家警告称，依赖资源、简单劳动力和小规模生产的经济增长模式已触及极限。在隆安省从该地区分离后，工业、外资和劳动生产率方面的局限性更加明显。

尽管2025年新成立企业数量增长30%，2026年前四个月又有超过3900家企业进入市场，但企业的"健康状况"仍然是一个令人担忧的问题。

武成自英表示，尽管农业贡献了九龙建三角洲GRDP的30%以上，但农业企业数量目前占比不到5%。该地区也成为了全国企业密度最低的地区，企业占比从2000年的22%下降到2024年的约7%。

大多数企业为超小规模，具备引领能力的企业仍然缺乏。2024年受过培训的劳动力比例仅为16.3%，远低于东南部地区。劳动生产率属于全国最低水平，降低了技术吸收和吸引投资的能力。

此外，物流基础设施薄弱导致货物需经胡志明市和东南部地区中转，使物流成本高达产品成本的20%-25%，降低了地区内企业的竞争力。（完）

越通社
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