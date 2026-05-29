芬兰外交部副部长：越南与芬兰在多个战略领域加强务实合作

越通社河内——芬兰外交部负责国际贸易的副部长肃海岚(Jarno Syrjälä)于5月28日至29日对越南进行工作访问，期间他就加强两国经济、贸易合作及企业对接等问题接受了媒体记者的采访。



肃海岚强调，越芬关系正处于历史上最好的发展阶段，表示他们此次访问越南，旨在进一步落实并深化两国于2025年10月建立的战略伙伴关系的务实内涵。



访问期间，芬方代表团与越南工贸部、外交部、农业与环境部、建设部、公安部等多个重要部门举行会谈，同时还与越南Vingroup、越南海事总公司以及越南石油电力总公司等多家大型企业和集团进行交流。



双方讨论重点集中在可持续能源发展、战略基础设施、数字化转型、可信通信以及城市发展等优先合作领域。这些重点内容反映出两国推动经济增长与创新和可持续发展相结合的共同方向。



双方还就数字基础设施发展中的安全问题展开讨论，包括5G技术和卫星技术，体现了双边合作中全面且长远的合作思路。



从政策交流到企业对接，再到明确重点合作领域，此次访问为两国实现“从方向走向行动”注入了新的动力。这是推动越芬战略伙伴关系通过具体合作倡议真正落地的重要一步。



双方目前正积极制定详细行动计划，以有效落实战略伙伴关系框架下的各项承诺，推动合作向更深层次、更务实方向发展，并为越南和芬兰带来切实利益。



肃海岚表示，越南目前是芬兰在东南亚最大的贸易伙伴，这反映出两国经济之间高度的互信以及巨大的合作潜力。他表示，目前两国之间仍有许多尚未开发的合作空间。芬兰在清洁技术、能源、数字化和可持续发展等方面的优势与经验，能够有效支持越南的发展目标。



肃海岚表示，芬兰也是绿色发展领域的先行国家之一，芬兰愿意向越南分享相关经验和解决方案，与越南共同推进可持续发展目标及应对气候变化。



两国经济之间的互补性正是未来合作的重要关键因素。这种互补性为双方在清洁能源与能源转型、基础设施与智慧城市发展、物流与海运及供应链数字化、电信技术与数字化转型、可持续农业与环境技术等领域创造了广阔合作空间。这些领域也是双方此次访问期间重点推动的合作方向。



芬方相信，两国战略伙伴关系将通过企业界的积极作用继续朝着更加务实、高效的方向推进。企业凭借创新精神和实际执行能力，将成为把创意转化为项目的重要力量，推动投资、技术转移，并为芬兰和越南的可持续增长作出贡献。



肃海岚评价说，越南是亚洲最具活力和增长最快的经济体之一，同时在地区发展、稳定和经济一体化进程中发挥着重要作用。越南也正积极参与包括东盟在内的多边合作机制。



在民间交流方面，目前约有1.6万名越南人生活在芬兰，并且这一群体正不断壮大，成为连接两国关系的重要桥梁。此外，两国高校之间的教育合作与交流项目，也进一步增强了双方的联系与相互了解。数千名越南学生正在芬兰学习，为未来高质量人力资源合作奠定了基础。



芬兰方面表示相信，年轻一代将在未来继续为巩固和发展双边关系发挥重要作用。同时，芬方也欢迎越南企业赴芬兰访问，直接了解当地先进科技解决方案，从而进一步拓展双方长期投资与商业合作机会。（完）

越通社