提升越新合作水平 共促东盟从容应对时代变局

越通社河内——从VSIP工业园区到数字化转型、绿色能源、半导体和智慧物流等新领域，越南与新加坡的关系正进入更广泛深入的发展阶段，不仅为各自国家创造增长动力，也为建设一个自强、可持续发展的东盟做出贡献。在此背景下，越共中央总书记、国家主席苏林对新加坡进行国事访问具有重要意义，为两国开辟了新的战略合作空间。



坚实基础与新愿景



经过半个多世纪的发展，越南与新加坡的关系已成为东盟最成功的合作模式之一。两国于2025年将关系提升为"全面战略伙伴关系"，反映了在世界局势动荡背景下双方高度的政治互信和共同愿景。



越南驻新加坡大使陈福英评价称，越南和新加坡都正进入新的发展阶段，其中越南迈向民族奋发图强的新纪元。



双方经贸关系的成就令人印象深刻。截至2025年8月底，新加坡是越南第二大外国投资来源地，拥有超过4200个有效项目，注册资金总额876亿美元。与此同时，越南已成为新加坡第八大出口市场，机械、设备和电子元器件类增长强劲。



战略转型



战略纵深发展的重点是数字经济、绿色转型以及向多个新地方扩大投资。新加坡的投资浪潮不仅集中在各大城市，而且正在向北宁、永隆、富寿等富有潜力的省市延伸。



在永隆省，胜科集团（Sembcorp）旗下VSIP工业园区管理委员会主任劳伦斯·陈（Lawrence Chan）表示，该集团愿分享关于绿色工业园区、可再生能源、水处理方案和数字连接的经验。



与此同时，新加坡半导体工业协会执行董事洪维盛（Ang Wee Seng）希望越方支持新加坡微电子企业到北宁省考察并建立生产链。



为促进新的资金流，在2025年10月举行的第19次越新经济对接部长级会议（CMM）上，新加坡公布了两项倡议，包括以"一站式"机制支持企业的"新加坡投资单位"（SIU）以及创新与人才交流计划（ITES）。由T&T集团和YCH集团联营的在富寿省的延长空港仓库投入运营，也体现了供应链现代化的努力。



越南政府副总理阮文胜评价称，这些成果反映了双边经济合作关系日益走向深入和实质化。



"共同创造"创新创意生态系统



越南确定科学技术和创新创意是发展的关键动力。据新加坡国立大学杨明海副教授表示，两国具有高度互补的合作潜力，新加坡在金融、治理和创新创意生态系统方面具有优势，而越南拥有活跃的市场和年轻的劳动力。他认为，合作需要从"购买技术"转向"共同开发技术"，共同研究、试验和商业化新产品，以创造更可持续的价值。



在绿色材料领域，越南丰富的农业副产品结合新加坡的技术可以为推动净零排放目标做出贡献。在数字领域，"Tech Connect"平台有望连接政府、科学家和企业，以发展创新创意生态系统。



构建自强、可持续发展的东盟架构



越南与新加坡的合作关系不仅带来双边利益，也为巩固东盟的中心地位做出贡献。陈福英大使强调，两国需要密切配合，以促进地区的和平、稳定与可持续发展。



越共中央总书记、国家主席苏林受邀在第23届香格里拉对话会上发表主旨演讲，继续彰显了越南日益提升的作用和威望。越南外交部副部长阮猛强表示，这是国际社会对越南地位的认可。



新加坡驻越南大使贾亚·拉特南（Rajpal Singh）评价称，越南已成为东盟的积极成员，为政治稳定、经济一体化和建设凝聚力的东盟共同体做出了重要贡献。他重申，新加坡支持越南在尊重国家主权、遵守国际法和以和平方式解决争端等共同原则基础上，在处理地缘政治和地缘经济问题中发挥更积极的作用。（完）

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