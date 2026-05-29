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越南首个AI编程马拉松正式启动：2000-3000人参赛、48小时实战

5月28日，越南国家创新中心正式公布了在“2026年越南创新挑战”（Viet Nam Innovation Challenge 2026）框架内的“越南人工智能编程马拉松”（Viet Nam AI Hacks）竞赛活动。

在北江省越韩科技学院进行微控制器编程实习的学生。图自越通社
在北江省越韩科技学院进行微控制器编程实习的学生。图自越通社

越通社河内——5月28日，越南国家创新中心正式公布了在“2026年越南创新挑战”（Viet Nam Innovation Challenge 2026）框架内的“越南人工智能编程马拉松”（Viet Nam AI Hacks）竞赛活动。这是越南首次举办国家级AI原生黑客马拉松。参与者不仅要编写代码，还要直接构建人工智能产品，实时解决企业的问题。

AI for Vietnam基金会创始人兼首席执行官陈越雄在活动上发表讲话时表示，AI时代的差异将属于那些能够与AI一起构建，而不仅仅是使用它的人。“越南人工智能编程马拉松”活动正是让越南年轻人置身于这样的环境中，解决企业的实际问题，在48小时内构建真实产品，并进入从国内到地区和全球的具体发展路线图。

国家创新中心战略投资与技术负责人阮庆灵强调，通过该活动，生产、物流、公共服务、教育、医疗或智慧城市等领域的挑战将向AI社区开放，让他们共同参与寻找切实可行的解决方案。

“该活动不仅促进AI在经济中更快、更有效地应用，还有助于形成实战型AI人才，推动开放式创新，提升国家在AI时代的竞争力，” 阮庆灵表示。

在“2026年越南创新挑战”框架内，首次在越南部署的AI原生黑客马拉松活动将汇聚2000-3000名程序员和年轻人，于2026年7月17日至19日在岘港共同在48小时内解决来自企业的实际问题。

Meta集团负责越南、老挝、柬埔寨、缅甸公共政策总监Thao Griffiths女士表示，越南是东南亚最具活力的技术产品开发者社区之一。2026年越南创新挑战的诞生是为了将这一动力转化为具有实际价值的产品，以解决来自企业的一系列实际问题。这些人将不仅为塑造越南的技术生态系统，也为塑造整个地区的技术生态系统做出贡献，Meta为能在这段旅程中与他们同行而感到自豪。（完）

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越通社
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