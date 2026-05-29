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人的全面发展中的数字能力

工业4.0革命、数字化转型以及人工智能（AI）正在从根本上改变生产方式、就业结构、学习、交流以及社会治理模式。这一现实要求在人类发展过程中更加重视与数字能力相关的因素。

学生利用光学显微镜进行血细胞观察与计数实习，为动物临床诊断提供服务。图片来源：越通社
学生利用光学显微镜进行血细胞观察与计数实习，为动物临床诊断提供服务。图片来源：越通社

越通社河内——工业4.0革命、数字化转型以及人工智能（AI）正在从根本上改变生产方式、就业结构、学习、交流以及社会治理模式。这一现实要求在人类发展过程中更加重视与数字能力相关的因素。将人的发展与文化、教育、医疗，尤其是科技与创新发展相结合，是推动国家实现快速、可持续发展的重要前提。

竞争优势

我们党关于人的全面发展的观点始终坚持以人民为中心。所有政策都必须从人民的正当权益与幸福出发，以人民的满意度和信任度作为衡量发展的标准。

党的十四大文件明确指出：“最大限度发挥人的因素；人是发展的中心、主体，是最主要的资源和发展的目标。” 党特别强调，发展成果不仅要通过经济增长指标来衡量，还应通过生活质量、文明程度、创新能力，以及人民参与和共享发展成果机会的扩大程度来衡量。
人的全面发展内容涵盖知识、身体素质、道德、技能、适应能力以及持续发展的能力。

根据联合国《2025年人类发展报告——抉择时刻:人工智能时代的人类与可能性》的报告，越南的人类发展指数（HDI）达到0.766，位列高人类发展水平国家之列（在193个国家和地区中排名第93位）。

这一成果反映了越南在数字化转型和AI应用方面取得的突出努力，以及政府推动人类发展的坚定承诺。

在数字时代，技术、知识、数据和创新正成为增长的主要动力。除了科技与创新因素外，制度质量和人力资源质量也正在成为国家竞争优势的重要因素。

这与人的全面发展政策密切相关。数字化转型和AI正在开启巨大机遇，例如创造终身学习机会、缩小知识获取差距、更好地管理和保障人类健康。

技术有助于保障医疗公平，提高劳动生产率，赋能社会，并扩大各类群体特别是弱势群体获得服务的机会。

然而，人的全面发展也面临诸多挑战，包括数字鸿沟扩大、数字技能与适应能力不足、数字环境中的道德、文化和人格问题，以及个人数据、隐私与数字安全风险，还有对技术过度依赖而削弱人的自主能力等问题。

在这样的背景下，提高人的数字能力被视为有效解决方案。

越南与世界经济研究所、院原院长、副教授、博士裴光俊认为，人的全面发展是一个同时、平衡且可持续地拓展人类核心能力的过程，涵盖身体、智力、技能、精神、道德、社会、文化、数字化与公民素养等方面。

最终目标是让每个人都能够健康生活、终身学习、拥有体面的工作、有意义地参与社会、适应变化，并在安全、公平和可持续的环境中自由发展。

然而，在数字化转型背景下，人类发展已不再仅仅通过狭义上的健康、教育和收入来衡量，还包括就业质量、心理健康、数字技能、抗风险能力、数据安全、隐私保护以及驾驭AI的能力。

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参观者在人工智能应用产品专题技术交易会了解人工智能（AI）应用产品。图片来源：越通社

推动提升数字能力

随着AI日益渗透到生活各个领域，并可能深刻影响人的全面发展，政策导向需要更加全面的认识。

裴光俊强调，新阶段的人类发展概念必须扩展到批判性思维、创造力、终身学习、数字技能、科技伦理以及适应能力等方面。当前要求建立一种具备创造力的发展模式，使AI和科技等新生产力更好地服务于人类生活。

专家认为，过去主要依靠廉价劳动力和资源开发的发展模式，已不再适用于AI时代。要实现快速和可持续发展，除了技术因素外，提升人的素质是决定性因素。

因为只有高质量的人力资源，才能充分利用新科技浪潮和科学革命成果，推动国家快速、可持续发展，并提升国际地位。

因此，当前的人类发展政策应特别优先推进教育与技能的根本改革，从偏重记忆的教育转向能力培养式教育，加大对早期教育、STEM、外语、数字技能、批判性思维、协作能力以及终身学习的投入，并加强学校与企业及劳动力市场的联系。

工业、创新、数字化转型、绿色转型以及投资政策，也应着眼于提升人的能力质量，而不仅仅是数量。应优先发展能够创造更优质就业、促进知识传播并更快提升劳动技能的增长模式。

韩国、新加坡等国家的经验表明，对教育、科技和高质量人力资源的投资，是实现跨越式发展的关键条件。

数字化转型不仅仅是将数字技术应用于经济社会活动，更是建立一种先进、现代的新生产方式，在这一过程中，人作为生产力，必须实现人与AI的协调结合。

这种认识需要深入到社会各阶层，尤其是年轻人当中。越南统计局的阮氏清梅认为，在新形势下，有必要完善越南人类发展衡量指标体系。

仅依靠传统HDI指标来衡量人类发展已不够，还需要建立多维度评价体系，不仅限于收入、教育和健康，还应涵盖环境、生活条件、服务获取机会、社会参与程度以及生活质量等方面。

同时，专家强调需要补充新的指标群组，例如：数字与技术能力、科技与创新、环境与可持续生活条件。

在当前数字化转型和AI发展背景下，将数字能力因素纳入全面人类发展指标体系已成为必然趋势。

先行国家的经验表明，通过教育、健康、数字技能和科技伦理来更好地促进人的全面发展，能够更有效地把握AI带来的机遇，并减少技术引发的社会风险。（完）

越通社
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数字化转型

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