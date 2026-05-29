河内手工艺村在世界文化版图上留下印记

从遗产保护到发展文化产业，首都河内正逐步激发内生资源以实现可持续发展。特别是凭借百业之地的优势，这座富有文化传统和创造力的越南首都继续肯定了其在世界创意文化版图上的地位，因为已有4个手工艺村成为世界创意手工艺城市网络成员。

2026年5月8日，河内的专美螺钿漆器手工艺村和山同木雕漆器手工艺村正式获得世界创意手工艺城市网络成员称号。河内另外两个手工艺村——钵场陶瓷和万福丝绸纺织已于2024年加入该网络。随着4个手工艺村获得认可，越南成为该网络成员数量世界第二多的国家，仅次于伊朗。

河内专美螺钿漆器手工艺村已有近1000年的形成与发展历史。历经沧桑，这里的传统手工艺仍与当地人民生活紧密相连，得到保护、传承和不断发展。专美艺人的技艺在顺化宫廷的许多装饰作品中留下印记。凭借灵巧、富有创意和热爱手艺的双手，艺人们创造了丰富多彩的产品系列，通过每一片闪耀的螺钿刻画出对手艺和家乡文化的热爱。

在山同乡，雕刻和制作祭器手艺已有800多年历史。在抗美战争和集体经济时期，该手工艺村曾一度衰落，但得到热心艺人们通过传授手艺的培训班予以恢复。具有高度精良、浓郁民族特色的艺术作品不仅闻名全国各地，还远播世界多个国家。

世界手工艺理事会副主席 达利·奥曼·科希博士：“你们的手工艺村不仅创造出具有经济价值的手工艺品，更是文化象征，蕴含着河内工匠的精华、灵魂和故事，向国内外朋友介绍。手工艺品展现了文化深度，成为河内和越南向世界推广文化的桥梁。”

很少有地方能像河内那样拥有如此众多的传统手工艺村，共有1350个有手工业的村庄和传统手工艺村。多年来，河内市在发展手工艺村及其产品方面取得了许多重要成就，为各地方创造更多就业机会、提高农村劳动者收入创造了条件，并塑造了河内乃至越南传统手工艺的特色。

河内市农业与环境局副局长 阮廷华：“到2025年底，各手工艺村的贡献超过了25万亿越盾，为全市经济社会发展做出贡献，占农业领域比重约10%以上。”

手工艺村为营造首都河内的文化深度和独特生命力做出了贡献，同时保存了历史记忆、民间知识、技能以及越南人民的创意艺术精神。这些是“活态遗产”，在国家新时期为创造越南文化的“软实力”做出重要贡献。（完）