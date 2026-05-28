越共中央总书记、国家主席苏林出席2026年越泰企业论坛

5月28日下午，越共中央总书记、国家主席苏林与泰国总理阿努廷·参威拉军在曼谷出席2026年越泰企业论坛。两国高级代表以及近700家越泰企业的领导代表一同出席。

泰国总理阿努廷·参威拉军在论坛开幕式上致辞时表示，泰越关系密切且相互依存，两国都从彼此的发展中受益。阿努廷·参威拉军希望泰越友谊日益巩固，共同创造两国可持续发展与繁荣。

越共中央总书记、国家主席苏林在论坛上发表讲话时表示，本次论坛是此次对泰国进行正式访问的一个重要亮点，体现了两国将越泰全面战略伙伴关系推向深入、务实、高效的决心。苏林建议两国企业界集中推动以下方向：共同构建越泰在东盟空间内的价值链。两国合作需要超越普通的商品交换，走向共同生产、共同加工、共同分销和共同打造品牌。依托农业、食品、消费品、零售、能源、旅游和服务业的互补优势，双方可以在生产、电子商务、绿色标准和溯源方面建立更深层的连接，共同创造具有东盟印记的新产品、新供应链和新价值。

在论坛框架下，苏林总书记、国家主席与泰国总理阿努廷·参威拉军共同见证了越南航空公司（Vietnam Airlines）宣布开通连接胡志明市和普吉岛两大旅游目的地的新直飞航线。

越捷航空（Vietjet）迎来了第5000万名乘客的里程碑。该公司还正式宣布，为其泰国子公司新增50架波音飞机的机队发展计划。

苏林与阿努廷·参威拉军及两国高级领导人还共同见证了两国企业之间17项战略合作备忘录的交换仪式。（完）