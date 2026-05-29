吸引高质量FDI 越南迈向可持续发展新阶段

外商直接投资（FDI）目前对越南国内生产总值（GDP）贡献率超过20%，占全国出口总额约70%，不仅是推动经济增长的重要引擎，也在促进经济结构转型和加快融入全球经济方面发挥着关键作用。

在全球供应链加速重构、科技竞争日趋激烈的背景下，越南正逐步转向吸引“新一代FDI”战略——不再单纯追求资金规模，而是更加重视技术含量、本土联动能力以及可持续发展水平。

不少外资企业已深耕越南数十年，并持续扩大投资。对这些企业而言，可持续发展不再只是承诺，而是与越南长期共同发展的核心战略。

越南雀巢公司对外事务总监黎氏怀商：许多新一代FDI企业在对越投资时，都希望与当地实现共同成长。在农业领域，企业正推动再生农业模式，促进咖啡产业可持续发展，以农民为中心，连接越南企业、政府机构与科研力量，共同打造负责任、低排放、可持续的农业体系。

专家指出，越南承诺到2050年实现“净零排放”，正逐渐成为吸引高质量FDI的重要优势，尤其受到重视环境、社会和公司治理（ESG）标准的跨国企业青睐。

越南乐天玛特总经理Shin Ju Back：关键在于构建更加务实的产业价值链合作关系。FDI企业需要主动共享标准，为本地供应商创造更多机会；而越南企业则需提升管理能力、产品质量以及满足绿色和可持续标准的水平。双方在互信基础上共同发展，不仅有助于企业成长，也将提升越南整体经济竞争力。

目前，越南正逐步形成“新一代FDI”发展理念。衡量外资成效的标准，已不仅是注册资本规模，更包括其带来的技术含量、地方增值能力、与本土企业的联动程度，以及对绿色转型和数字化转型的推动作用。

越南国会财政—预算委员会委员黄文强教授：如果继续沿用传统招商模式，本土企业将长期停留在低附加值环节，难以实现生产率和经济增长突破。越南必须转向吸引新一代投资，不仅引进资金，更要引进技术，推动FDI企业与本土企业深度联动，共同构建统一、现代化的经济体系。

在新的发展阶段，越南正以更加注重质量与效益的思路吸引外资，优先关注投资项目的科技含量、带动效应和可持续发展能力，为实现长期稳定增长奠定坚实基础。（完）