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政府常务副总理范家足担任2027 APEC国家委员会主任

越南政府总理黎明兴日前签发第938号决定（QĐ-TTg），决定健全2027年亚太经合组织（APEC 2027）国家委员会，以统筹指导和协调2027年APEC年各项筹备与举办工作。

政府常务副总理范家足担任2027 APEC国家委员会主任。图自越通社
政府常务副总理范家足担任2027 APEC国家委员会主任。图自越通社

越通社河内——越南政府总理黎明兴日前签发第938号决定（QĐ-TTg），决定健全2027年亚太经合组织（APEC 2027）国家委员会，以统筹指导和协调2027年APEC年各项筹备与举办工作。

根据决定，越南政府常务副总理范家足担任2027年亚太经合组织国家委员会主任，外交部长黎怀忠担任副主任。

国家委员会委员包括：科技部长武海军，国防部副部长阮长胜，公安部副部长范世松，越共中央宣教与民运部副部长范必胜，财政部副部长阮氏碧玉，安江省人民委员会主席胡文孟，外交部副部长阮明姮、黎氏秋姮和吴黎文，工贸部副部长阮生日新，国家主席办公厅副厅长阮黄英，以及政府办公厅范孟强和敦俊峰等。

根据第1507/QĐ-TTg号决定，2027年亚太经合组织国家委员会负责协助政府总理指导、协调并督促各分委会、秘书处以及有关部门、地方和机构，高效推进2027年APEC年期间各项会议与活动的筹备和组织工作。

国家委员会下设五个分委会，包括：议题与成果文件分委会、基础设施与后勤保障分委会、安全与医疗分委会、宣传与文化分委会以及礼宾分委会。

秘书处作为国家委员会常设办事机构，由外交部牵头负责，在委员会主任直接指导下开展工作，成员由政府办公厅、公安部、工贸部等单位代表组成。（完）


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越通社
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