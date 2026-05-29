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越共中央总书记、国家主席苏林与新加坡总理黄循财举行会谈。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与新加坡总理黄循财举行会谈。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与新加坡总理黄循财举行会谈。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与新加坡总理黄循财举行会谈。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与新加坡总理黄循财举行会谈。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与新加坡总理黄循财举行会谈。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与新加坡总理黄循财举行会谈。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与新加坡总理黄循财举行会谈。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在会谈上发表讲话。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在会谈上发表讲话。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林此次对新加坡进行国事访问，对继续落实和推动两国全面战略伙伴关系框架落地见效具有特别重要的意义。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林此次对新加坡进行国事访问，对继续落实和推动两国全面战略伙伴关系框架落地见效具有特别重要的意义。图自越通社
会谈结束后，越共中央总书记、国家主席苏林与新加坡总理黄循财共同见证两国合作文件交换仪式。图自越通社
会谈结束后，越共中央总书记、国家主席苏林与新加坡总理黄循财共同见证两国合作文件交换仪式。图自越通社
会谈结束后，越共中央总书记、国家主席苏林与新加坡总理黄循财共同见证两国合作文件交换仪式。图自越通社
会谈结束后，越共中央总书记、国家主席苏林与新加坡总理黄循财共同见证两国合作文件交换仪式。图自越通社
会谈结束后，越共中央总书记、国家主席苏林与新加坡总理黄循财共同见证两国合作文件交换仪式。图自越通社
会谈结束后，越共中央总书记、国家主席苏林与新加坡总理黄循财共同见证两国合作文件交换仪式。图自越通社
会谈结束后，越共中央总书记、国家主席苏林与新加坡总理黄循财共同见证两国合作文件交换仪式。图自越通社
会谈结束后，越共中央总书记、国家主席苏林与新加坡总理黄循财共同见证两国合作文件交换仪式。图自越通社
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越共中央总书记、国家主席苏林与新加坡总理黄循财举行会谈

2026年5月29日上午，在新加坡首都，越共中央总书记、国家主席苏林与新加坡总理黄循财举行会谈，就加强双方合作关系深入交换意见。

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