边境地区学校守护与弘扬民族文化

越通社河内——在宣光省帕外宿（音译：Pà Vầy Sủ）边境山区，传统舞蹈、芦笙声、民歌依然被学生们每天守护着。从山区学校开始，师生们和社区正坚持不懈地传承对民族文化的热爱，为守护祖国边疆的本色做出贡献。



南马（Nàn Ma）民族寄宿制初级中学的大部分学生是生活在边境村寨的蒙族和侬族同胞子女。对他们而言，传统文化体现在日常语言、民族服饰和熟悉的民歌旋律中。



学校的民间文化俱乐部成为学生们通过纸马舞、芦笙舞、学民歌、了解传统服饰、乐器和风俗来探索和体验民族文化价值的地方。



在老师和当地艺人的指导下，这些活动帮助学生们更加了解根源，并为自己的民族特色感到自豪。



对学生们而言，传统文化体现在日常语言、民族服饰和熟悉的民歌旋律中。图自越通社



江唯游同学（初中4年级1班）表示，他从三年级就开始学习传统舞蹈，并希望将来能传授给村里的孩子们和乡亲们。



阮文河老师表示，寄宿环境让学生有更多时间练习和维持当地文化。通过体验活动，许多原本害羞的学生逐渐更加热爱并了解民歌、传统舞蹈的意义。



南马民族寄宿制初级中学校长阮氏秋红表示，学校和老师们主动学习相关知识，邀请当地艺人来校向学生传授。学校还维持每周两次让学生穿民族服饰，以助力守护民族文化。



学校和老师们主动学习相关知识，邀请当地艺人来校向学生传授。图自越通社

帕外宿的文化保护工作也得到了地方政府的关注。多项活动得以开展，如维持民间文化俱乐部、恢复传统民歌以及为年轻一代组织体验活动。



帕外宿乡人民委员会主席杨越雄表示，今后地方将继续关注将传统文化带入学校，同时成立蒙族、侬族民族文化俱乐部，旨在守护民族本色，发展地方旅游。（完）



