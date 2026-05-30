越南的发展理念正逐步得到肯定

越通社新加坡——越共中央总书记、国家主席苏林在第23届香格里拉对话会上发表的主旨演讲引起巨大反响。演讲内容直面现实，分析原因，并以高度的责任感和远见提出解决方案，为危机治理中构建“外交出路”的思维开辟了道路。新加坡李光耀公共政策学院教授武明姜在接受越通社驻新加坡记者采访时，分析了苏林演讲的内涵。

武明姜教授表示：“我认为越南的发展理念正逐步得到肯定。这也是今年苏林总书记、国家主席受邀出席香格里拉对话会的原因之一。”



武明姜教授还认为，在各大国倾向于忽视共同准则以维护自身安全利益的情况下，需要继续思考“法律至上”这一概念。武明姜教授指出，让各国仍需担忧安全问题是没有益处的。各国，特别是小国，需要高度关注为自己以及为世界其他地区创造价值的能力，以使全球生态系统更加美好。武明姜教授强调：“旧的思维是我们必须拥有核武器，必须掌握很多东西以防冲突。那是不好的。现在是一个全球生态系统，大家都在同一条船上。当前需要发展国际生态系统。在全球一体化的所有领域，人工智能、数据中心都需要新的思维。我认为这是各国需要反思的地方，以便为未来构建标准。”



在发展模式面临危机的背景下，人工智能和自动化的爆发对传统劳动力市场构成了巨大威胁。武明姜教授评价称，人工智能的爆发具有两面性：既创造卓越的生产力，又对就业产生影响。国家的责任是保护劳动者，而不是保护工作岗位。为此需要做到：一是，必须非常主动地调整结构，转向更高价值的领域，包括农业，以创造更高的附加值。二是，提升劳动者的技能，终身学习非常重要。更为重要的是，必须让年轻一代主动接触人工智能，使他们成为未来人工智能的主人。此外，还需要有充足的基金来挖掘人工智能的价值，并借助人工智能帮助劳动者和人民过上更美好的生活，而不是使他们成为这种先进技术的受害者。



关于战略信任危机，武明姜教授认为，部分原因在于当前的对话缺乏明确且易变的准则，因此难以取得成果。然而，这也使得像越新这样的战略伙伴之间的双边对话有了更坚实的基础，并可能成为世界的典范。正因如此，苏林对新加坡的访问意义重大。



武明姜教授还就虚假信息和信息战正在侵蚀信任（不仅是国与国之间，还包括人民与政府之间）的现状发出警告。武明姜教授判断这种情况将日益加剧，因此需要逐步形成打击虚假信息的机制。一是，未来人们必须习惯于信息必须经过核实。二是，民众自身也必须提高认识，在这方面具备“抵抗力”。三是，共同创造更智慧文明的新动态，通过经过验证的关系在发展过程中始终建立互信。关于如何巩固信任和建立“热线”，武明姜教授认为，需要重视定期交流机制，定期发布评估对虚假信息和缺乏信任的“抵抗力”的报告，并提出建议以建立合适的机制。这正是“维护”信任的流程，从而构建战略信任。



武明姜教授认为，战略信任的基础体现在三个方面。第一，必须分享未来愿景。第二，必须具有共振能力，为彼此带来利益。第三，必须有畅通的信息与认知互联机制，及时分享。这与应对气候变化同样重要。目前，战略信任尚未明确形成，基础也不牢固，才刚刚开始有了一定的趋同。因此，武明姜教授认为战略信任的基础在于未来，而非过去。他强调：“我非常欣赏越南的主动性。需要非常主动地与所有人做朋友，让大家越来越珍视自己，这是实现未来繁荣的最佳途径。”（完）