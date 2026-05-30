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越南铁路推进数字化与绿色化双重转型

2025年，得益于环保技术和燃料解决方案，铁路运输在提升交通运输业经济贡献率和减少温室气体排放方面发挥了积极作用。以实现2050年净零排放为目标，铁路在碳配额分配与碳减排协同方面具有巨大潜力。

越南铁路推进数字化与绿色化双重转型 。图自人民报
越南铁路推进数字化与绿色化双重转型 。图自人民报

越通社河内——2025年，得益于环保技术和燃料解决方案，铁路运输在提升交通运输业经济贡献率和减少温室气体排放方面发挥了积极作用。以实现2050年净零排放为目标，铁路在碳配额分配与碳减排协同方面具有巨大潜力。

数字化转型亮点

越南铁路运营着258台机车、128套发电设备、约4000节车厢和约2600公里的铁路线。在经历新冠疫情困难阶段后，该行业已强劲复苏。2025年，越南铁路运输量达到约4000万人次，货物运输量超过500万吨。

越南铁路总公司副总经理阮国旺表示，第57-NQ/TW号决议为铁路实现战略性突破、提升竞争力打开了新空间。越南铁路总公司已部署了6组核心任务，包括：完善体制、数字治理；发展数字基础设施；发展铁路技术和工业；运输数字化转型；发展数字人力资源；推动创新创意。

许多数字治理应用已投入使用，如电子办公、数字签名、电子票务、客户服务聊天系统、VNRA-MIS基础设施资产管理系统、列车运行监控、摄像头和Lidar自动报警设备。可通过实时图像直接连线现场的应急处理中心，有助于快速处置事故。

从2025年起，该行业部署了“数字铁路”模式，所有管理和运营活动都将在数字平台和集中数据系统上开展，应用人工智能、大数据和物联网技术。

绿色转型中的挑战

铁路是大运量运输方式，能耗和排放强度低于其他运输方式。据越南建设部统计，铁路排放仅占全国经济总排放的0.2%，约占交通运输行业排放总量的3%。

然而，铁路还存在速度慢、灵活性不足、连接和中转能力低等问题。机车及发电设备每年消耗4.6万吨柴油，占全行业排放量的70%以上。

越南铁路总公司党委书记邓士孟强调，越南铁路总公司决心部署4组任务和突破性解决方案，包括：领导指导；治理机制；基础设施、数据和技术发展；人力资源和创新文化。到2030年，越南铁路总公司所属各单位100%完成数字化转型目标，逐步实现车辆现代化，使用符合排放标准的燃料。

到2030年的总体目标是“在现有线路上实现可持续增长”和“发挥铁路在绿色、循环经济中的作用”。越南铁路总公司正加快向数字化铁路企业、智能化运营和可持续发展方向转型。破解体制、技术、资金、人力资源和基础设施等瓶颈。（完）

越通社
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