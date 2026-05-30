香格里拉对话会：越南独特发展路径的启示

越通社河内——越南不仅是一个在战争中以坚韧不拔著称的国家，更是在革新事业中展现出非凡勇气的国家。尤为重要的是，越南确立了力争在未来二十年内迈入工业化发达国家行列的宏大发展愿景。越南在外交路线上的坚定与一贯，以及将其对地区和全球事务的愿景付诸实践的能力，正受到国际社会的高度评价，并被视作应对当前挑战的重要参考。



这是新加坡国立大学李光耀公共政策学院教授武明姜和该校高级讲师穆罕默德·埃芬迪·阿卜杜勒·哈米德在接受越通社驻新加坡记者采访时作出的评价。此次采访是在越共中央总书记、国家主席苏林对新加坡进行国事访问并在第23届香格里拉对话会上发表主旨演讲之际进行的。



武明姜教授表示，苏林总书记、国家主席的演讲备受期待并引发热烈反响并非偶然。战争时期，越南以坚韧赢得尊重；革新时期，越南以勇气实现突破；在奋发图强的征程中，越南则展现出责任担当与宏伟愿景。他认为，越南及苏林给世界留下深刻印象主要体现在两个方面。



首先，越南始终坚定奉行和平、合作与繁荣的外交政策，愿与各国共享发展愿景。尤为值得关注的是，越南能够化敌为友，将分歧转化为理解，并始终保持积极主动的外交姿态。苏林今年2月在白宫会见美国总统特朗普，并于4月当选国家主席后对中国进行国事访问，充分体现了越南在落实外交路线过程中的主动性与灵活性。武明姜指出，在当前全球地缘政治日益复杂的背景下，如何与各大国保持和谐关系是最具挑战性的课题之一，而越南正被视为国际关系中平衡外交的典范。



其次，越南始终将国家利益与地区及全球共同利益相协调，以维护地区和世界稳定，推动各方携手迈向未来。武明姜强调，越南持续发挥积极影响力，促进各国增进互信与合作，正日益成为全球体系中的重要一环。



阿卜杜勒·哈米德博士对此持相同观点。他认为，国际社会高度评价越南在外交路线上的坚定与一致，而这些特点也充分体现在越共中央总书记、国家主席苏林所传递的信息之中。他表示，在今年的香格里拉对话会上，苏林进一步阐明了越南对国际和地区问题的战略愿景。



从东南亚研究者的视角出发，阿卜杜勒·哈米德认为，当前阶段尤为值得关注。在全球地缘政治局势复杂多变的背景下，国际社会对越南寄予更高期待，同时也将越南的发展经验和外交理念视为应对新挑战的重要参考。（完）

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