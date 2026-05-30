越共中央总书记、国家主席苏林：一个更加活跃发展、更加高效治理的越南

越通社新加坡——据越通社特派记者报道，当地时间5月29日晚，越共中央总书记、国家主席苏林在新加坡出席了第23届香格里拉对话会，并发表题为《在多变世界中主动塑造和平、稳定与发展格局》的主旨演讲。



在演讲结束后，苏林回答了来自新加坡东南亚研究所代表关于越南推进机构精简改革将对外交政策产生何种影响的提问。



苏林表示，越南当前正在大力推进机构精简、完善体制并提升国家治理能力。其最大目标是为国家发展创造新动力，增强国家竞争力和应对能力，以适应世界快速且复杂变化的形势。



苏林强调，这些改革不仅不会影响越南的基本外交路线，反而将帮助越南更加有效地实施独立自主、多边化、多样化的外交政策。一个更加活跃发展、更加高效治理的越南，将成为地区和国际社会更加值得信赖、更具责任感的伙伴。



越南也始终将东盟视为与本国和平、稳定与发展直接相关的重要战略空间。越南始终认为东盟的成功也是自身的成功。在东盟内部，越南并不追求成为权力中心，而是希望成为积极主动、负责任的成员，为巩固团结、加强东盟中心地位以及推动以平衡务实方式应对地区挑战作出贡献。



未来几年，随着国家综合实力不断提升，越南将为东盟作出更多贡献，并与成员国一道，在经济互联互通、数字化转型、安全、供应链、海上安全以及缩小发展差距等领域，将东盟打造成为重要战略汇聚点。



苏林相信，一个团结、韧性并保持中心地位的东盟，将继续成为印太地区和平、稳定与繁荣的重要基础。



在回答中国代表团关于越中“3+3战略对话机制”是否将为推动地区安全合作开辟新路径的提问时，苏林表示，这一机制体现了越南自主自强的理念，也继承了越南民族自力更生、自强不息的宝贵传统，同时吸收世界精华成果。这种精神体现在持续维护和平环境方面。越南承诺主动、负责任地参与解决国际和地区共同问题，推进全面、深入且高效的国际一体化进程。与此同时，越南重申严格遵守国际法基本原则、《联合国宪章》以及和平共处、互利共赢原则，愿做国际社会值得信赖的朋友和负责任成员。



苏林与新加坡总理黄循财(Lawrence Wong)先生。图片来源：越通社

在回答出席对话会代表们有关越南科技发展，特别是人工智能（AI）等新兴技术究竟是挑战还是机遇，以及越南如何应对和治理的提问时，苏林认为，未来越南需要重点推动的是：在人类作出涉及重大安全后果的决策时，加强人的责任与监督，尤其是在国防领域。苏林强调，技术越先进，人的责任就越需要明确并受到严格规范，其中也包括AI。



苏林指出，必须保护基础设施和民用空间，同时避免对医疗、能源、金融、港口、海底电缆、数据及其他民生关键服务系统实施攻击或破坏，而AI也正在推动这些领域的发展。



苏林认为，应通过基于自愿原则、技术标准的对话，加强信息透明与共享，逐步建立互信，并在形成共识基础上逐步构建更加严格的框架，合理应用包括人工智能在内的科技成果来推动生产经营以及国防、安全等领域。



第23届香格里拉对话会于2026年5月29日至31日在新加坡举行，共有来自44个国家安全与国防机构的550多名代表参加。香格里拉对话会由国际战略研究所（IISS）倡议，于2002年首次在新加坡举办，现已成为对地区及国际安全具有重要意义的年度论坛。（完）