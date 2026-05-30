越共中央总书记、国家主席苏林参观新加坡各科技基地

越通社新加坡——越通社特派记者报道，5月30日上午，越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团参观了新加坡科技研究局先进制造技术示范工厂（A*Star Model Factory）和新加坡铁路测试中心。

在新加坡科技研究局先进制造技术示范工厂，苏林对新加坡为企业在开展重大投资前打造技术测试的环境表示赞赏。

苏林强调，这也是越南在科学技术政策中所倡导的思维方向。因此，越南正在完善在科学研究中合理接受风险的机制，鼓励对新技术进行测试。

越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团参观新加坡科技研究局先进制造技术示范工厂。图自越通社

苏林表示，越南将科技、创新和数字化转型确定为实现快速可持续发展的战略动力。越南正促进机制体制完善、开发高素质人力资源并建设国家技术能力，以更深入地参与全球价值链。

越南正步入新发展阶段，构建基于知识、技术和创新的经济体；为实现快速可持续发展，必须对科技、人力资源以及先进制造能力进行投资。

苏林透露，越南希望建立实用技术中心，助力企业与专家接触，测试全新的生产流程并在实际环境中开展人力资源培训。在这条道路上，新加坡是拥有诸多宝贵经验的重要伙伴；并坚信两国在人工智能、半导体、智能制造、创新以及高科技人力资源培训等领域的合作今后将继续强劲发展。

越共中央总书记、国家主席苏林参观新加坡铁路测试中心。图自越通社

参观新加坡铁路测试中心时，苏林表示，在越南多条城市轨道线路正在及即将投入运营的背景下，这是一个良好的参考模式。他强调，越南可以参考工程师队伍培训方式，使其具备自主拆装、检测和维修核心技术的能力，同时将数字化转型应用于日常维修流程中，从而节约成本。（完）