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越南与菲律宾关系前景广阔

特雷莎·拉扎罗表示，菲律宾与越南拥有强劲、富有活力并日益密切的伙伴关系。两国关系的重要里程碑是2015年双边关系提升为战略伙伴关系。

菲律宾是越南大米的主要进口市场。图自越通社
菲律宾是越南大米的主要进口市场。图自越通社

越通社河内——值此越共中央总书记、国家主席苏林及夫人将于5月31日至6月1日对菲律宾进行国事访问之际，越通社记者就两国建交50周年的烙印及未来双边关系展望采访了菲律宾外交部长特雷莎·拉扎罗（Theresa Lazaro）。

特雷莎·拉扎罗表示，菲律宾与越南拥有强劲、富有活力并日益密切的伙伴关系。两国关系的重要里程碑是2015年双边关系提升为战略伙伴关系。

菲律宾与越南通过双边机制保持着积极合作，确保在政治、经济和国防等领域的持续且高效的对话。特别是，防务与海事合作是两国关系的核心支柱之一。菲律宾与越南共同维护地区的和平与安全，坚持基于规则的秩序，并一贯运用国际法，尤其是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）。

两国经济合作呈现出上升势头。2025年，双边贸易额达71.4亿美元。菲律宾非常高兴地看到VinFast、GSM、长海汽车、FPT Software等越南企业在菲律宾扩大业务和菲律宾企业在越南的投资与运营活动取得的成功。半个世纪以来取得的跨越式进展为两国深化合作关系奠定了坚实基础。

特雷莎·拉扎罗表示，越共中央总书记、国家主席苏林即将于5月31日至6月1日对菲律宾进行的国事访问，是两国关系中的一个历史性里程碑。这是越南共产党总书记首次访问菲律宾，具有深远的战略和象征意义。此访恰逢菲越建交50周年及两国建立战略伙伴关系十周年之际，为两国高层领导人提供了宝贵的机会，不仅是为了庆祝50年来的牢固合作，更重要的是共同规划愿景、面向未来并确定未来的伙伴关系。

特雷莎·拉扎罗强调，希望这次历史性访问将为三个主要战略领域的紧密合作注入更大动力。第一，在贸易与投资领域，两国正积极努力扩大和平衡双边贸易，超越最初设定的100亿美元目标。此访有望显著推动两国经济合作，鼓励企业更有信心地在两国投资和扩大业务。第二，作为本地区的沿海国家，菲律宾和越南是国际法，特别是《联合国海洋法公约》的坚定拥护者。此访重申，我们共同致力于促进和平、安全、稳定和航行自由的承诺。此外，这将使两国能够加强合作，应对传统、非传统和新兴的安全威胁，并在可持续海洋资源管理、科学研究和海洋环境保护方面开辟新的合作途径。

最后，民间交流仍是巩固菲越两国人民之间持久友谊与团结的基石。我们相信，此访将继续扩大和丰富两国在教育、文化、体育和旅游等重要领域的合作，确保双边关系始终紧密相连。

展望未来，我们看到了在加强菲越合作方面持续发展的潜力和势头，重点领域是经济合作和海上合作。我们的共同利益是在这些关键领域朝着更紧密、更深入的联系迈进。

在经济方面，虽然两国正积极努力将双边贸易额扩大到100亿美元以上，但两国未来的重点将是建设更具韧性的供应链并鼓励强劲的双向投资。为此，两国政府必须继续努力创造有利的营商环境，增强企业投资和在对方市场扩大业务的信心，特别是在绿色经济、数字化转型和制造业等高潜力的新兴领域。

同时，海上合作仍然是双边合作的重点领域。两国对国际法，特别是《联合国海洋法公约》的共同承诺，构成了这一伙伴关系的基础。未来，两国的重点应是实际协调以维护地区和平与稳定。两国可以通过加强制度化的海上机制，并扩大在海洋科学研究、环境保护和海洋资源可持续管理方面的联合倡议来实现这一目标。

最后，双方必须致力于共同应对新兴的区域性挑战。近期日益复杂的各类跨境犯罪——包括网络欺诈、网络骗局和其他跨国威胁——凸显了采取协调行动的紧迫性。因为，有效应对这些现代威胁需要强有力的区域和多边合作。这是菲律宾和越南可以在未来几年扩大和探索更紧密合作的另一个重要领域。

菲越战略伙伴关系是两国在东盟内部合作的坚实基础，因为我们正共同迈向一个繁荣、有韧性和以人为中心的地区。作为在地区稳定方面拥有共同利益的沿海国家，两国都坚决支持包括《联合国海洋法公约》在内的国际法。通过证明东盟成员国能够通过和平对话与合作框架有效管理复杂的海上事务，两国巩固了东盟中心地位的重要性，并为维护共同海域的和平、稳定、航行和飞越自由作出了重要贡献。

菲律宾和越南在处理非传统安全威胁方面的密切协调，直接支持了东盟在打击复杂跨国犯罪网络方面的更广泛努力。最后，通过确保高度一体化的经济基础，两国的双边伙伴关系不仅仅是加强东盟内部贸易。我们建设强大贸易走廊和确保农业等关键领域的努力，直接有助于在东南亚地区推动更具韧性和适应性的供应链。（完）

越通社
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