香格里拉对话会：越南独特外交理念引发广泛共鸣

当今世界比以往任何时候都更需加强联通、担当责任、增进互信，并以长远眼光应对各种挑战。苏林总书记、国家主席的主旨演讲被认为弘扬这一共同精神做出积极贡献。

越南不仅是一个在战争中以坚韧不拔著称的国家，更是在革新事业中展现出非凡勇气的国家。尤为重要的是，越南确立了力争在未来二十年内迈入工业化发达国家行列的宏大发展愿景。这一点在越共中央总书记、国家主席苏林于第23届香格里拉对话会上发表的主旨演讲中得到了充分体现，并引发与会代表的广泛关注和高度认同。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院教授武明姜认为，苏林的演讲备受期待并引发热烈反响并非偶然。越南及苏林给世界留下深刻印象主要体现在两个方面。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院教授武明姜：“首先，越南始终坚定奉行和平、合作与繁荣的外交政策，愿与各国共享发展愿景。值得关注的是，越南能够化敌为友，将分歧转化为理解，并始终保持积极主动的外交姿态。苏林今年2月在白宫会见美国总统特朗普，并于4月当选国家主席后对中国进行国事访问，充分体现了越南在落实外交路线过程中的主动性与灵活性。在当前全球地缘政治日益复杂的背景下，如何与各大国保持和谐关系是最具挑战性的课题之一，而越南正被视为国际关系中平衡外交的典范。其次，越南始终将国家利益与地区及全球共同利益相协调，以维护地区和世界稳定，推动各方携手迈向未来。越南持续发挥积极影响力，促进各国增进互信与合作，正日益成为全球体系中的重要一环。“

新加坡高级讲师Mohamed Effendy B Abdul Hamid博士：“从东南亚研究者的视角出发，当前阶段尤为值得关注。在全球地缘政治局势复杂多变的背景下，国际社会对越南寄予更高期待，同时也将越南的发展经验和外交理念视为应对新挑战的重要参考。”

当今世界比以往任何时候都更需加强联通、担当责任、增进互信，并以长远眼光应对各种挑战。苏林总书记、国家主席的主旨演讲被认为弘扬这一共同精神做出积极贡献。（完）