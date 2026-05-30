顺化——疗愈旅游之地

越南旅游业继续强劲加速，许多充满活力的目的地日益以热闹、现代的体验吸引游客。但在这一潮流中，顺化却选择了另一条路——更慢、更静、更深。顺化不仅是遗产之地，更正逐渐将自己塑造成为禅修旅游、信仰旅游和疗愈旅游的目的地。

顺化是古都之地，以其辉煌壮丽的宫殿遗产一直吸引着世界各地的游客。但除此之外，顺化还拥有全国最密集的寺庙和佛教宗教场所体系。这里的佛教历史和建筑也是一座巨大的宝库，不仅吸引佛教僧侣以及研究、创作人士，更是丰富而独特的旅游资源，始终获得世界各地游客的青睐。

释慈广和尚：“说到旅游，就像天姥寺这样的寺庙，建筑美丽，规模宏达，有纵有横。”

英国曼彻斯特游客本雅明："这里的建筑"令人难以置信"，美丽到让我"几乎感动得哭了"。与缺乏色彩和图案的英国建筑相比，越南建筑绚丽多彩且充满艺术性，这里是我一生中见过的最美丽的建筑。"

近期，前来顺化禅修的人越来越多，使其成为一种新热潮。Matawa先生就是一个例子。他来自丹麦，每年都会回到顺化，在慈孝祖庭禅修。

丹麦禅修者Matawa："我每年都来这里，每次来7-10天。禅修不是为了逃避或远离什么，而是为了正确面对生活的真实处境。但这里还缺乏游客与僧侣、与禅修课程之间的联系。"

泽西岛游客Katie Noonan："越南还有很多事情要做，比如设计更多丰富的旅游活动。如果泰国专注于海洋，那么越南则是能够让游客沉浸在文化之中的地方。这里有美丽的寺庙和多样的文化，带来更深刻的文化体验。"

在这些基础之上，除了文化、美术、遗产或生态度假等优势旅游类型外，顺化市还正在推动禅修旅游、信仰旅游和疗愈旅游。

显然，顺化具备引领禅修、信仰和疗愈旅游趋势的所有要素。问题在于需要建立有条理的禅定和禅修课程，让前来修行的人能够实践，同时发展服务于禅修和禅定实践的配套服务，从而吸引更多想要了解这种文化的游客。（完）