奠边省注重挖掘农业潜力 打造特色的农家乐旅游模式

在发展历史旅游和社区旅游的同时，近年来，奠边省正大力开发农业旅游，将其作为一条极具潜力的新发展方向。凭借雄伟壮丽的自然景观、富饶的田野以及独具特色的民族文化，这一旅游模式正在为当地居民开辟可持续发展的生计机会。

依托凉爽宜人的气候，这座农场正逐渐成为备受游客青睐的体验式旅游目的地。游客不仅能够享受清新的空气，还可以亲身参与当地居民的农业生产活动。

奠边省奠边府坊居民梅玉英：“这里的景色十分贴近自然，有壮丽的山林风光和翠绿的梯田。空气非常清新，与喧闹的城市截然不同，让人感觉仿佛融入了大自然。”

“平安农场”负责人阮玉勋：“目前，全省都在重视推动奠边旅游业发展。顺应这一方向，我也希望尽自己的一份力量，为奠边旅游的发展作出贡献。”

不仅是大型模式，许多农户也积极将农业生产与旅游服务相结合，通过草莓园、葡萄园等模式打造特色亮点，吸引游客前来参观体验，从而增加收入。

奠边省葡萄园园主黎氏蓉：“不仅采用传统方式，我还在脸书上刊登信息，让更多人了解并前来体验，比如在葡萄尚未成熟时参观、拍照。通过这种方式，我们不仅可以更好地推介我们的葡萄园，也增加了收入。”

将农业旅游确定为重点旅游产品后，奠边省正积极推进规划建设，打造特色模式，并提升当地居民的旅游服务技能。

奠边省文化、体育与旅游厅副厅长阮氏清专：“我们正努力把农业旅游的发展与奠边稻米产区以及本省现有农业产品结合起来，从而打造农家乐旅游模式和农场民宿，推动农业旅游发展。”

凭借现有优势，农业旅游正在为奠边省开辟新的发展道路，并有望成为体验式旅游版图上的热门目的地。（完）