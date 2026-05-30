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越共中央总书记、国家主席苏林会见新加坡国会议长谢健平

在对新加坡进行国事访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林于5月30日会见了新加坡国会议长谢健平。

越共中央总书记、国家主席苏林会见新加坡国会议长谢健平。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林会见新加坡国会议长谢健平。图自越通社

越通社新加坡——在对新加坡进行国事访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林于5月30日会见了新加坡国会议长谢健平。

谢健平热烈欢迎苏林及夫人与越南高级代表团对新加坡进行国事访问，并强调，新加坡始终重视越南在本地区乃至世界上的作用和地位。谢健平对苏林被越南共产党第十四次全国代表大会选举为中央委员会总书记，同时被第十六届国会选举为国家主席表示祝贺。他也高度评价苏林在香格里拉对话会上作的主旨演讲，并强调，演讲说出了共同的思考和愿望。他认为，越新两国经济、贸易、投资合作近期发展强劲，是维系两国关系的粘合剂，各项数据已说明这一点。许多新加坡企业希望在越南投资经营，特别是在物流、电子商务领域。

苏林对再次会见谢健平议长表示高兴，并郑重转达了越南国会主席陈青敏对他的问候和祝福。苏林对新加坡在国家发展方面取得的巨大成就表示祝贺；高度评价谢健平在建设高效治理体系，为新加坡60年稳定发展奠定基础方面的作用和贡献。

两位领导人一致认为，两国关系是东盟各国双边关系的典范，对两国总体关系尤其是两国立法机构关系取得的重要成果表示高兴。双方强调，尽管两国于2025年3月才将关系提升为全面战略伙伴关系，但在短时间内，两国关系在各个领域、各个层级都取得了许多强劲进展。这是两国关系亲密、持久的生动体现，也是两国共同价值和共同发展愿景的体现。两位领导人认为，两国的共同点成为双方相互支持、共同适应新形势并实现发展的重要基础；并表示，希望进一步加强两国国会的全面合作关系。

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越共中央总书记、国家主席苏林会见新加坡国会议长谢健平。图自越通社

苏林认为，两国政治互信一直得到巩固；投资、贸易和互联互通日益强劲，其中23个越新工业园区是两国经济合作成效的象征。双方也是东盟在数字化转型、科技、清洁能源、碳信用交易、网络安全、新兴技术、金融中心等优先领域合作的领先伙伴。

苏林介绍了他与尚达曼总统和黄循财总理的会谈成果；并强调，双方一致同意继续深化全面战略伙伴关系，在世界格局重构，不稳定、不确定因素增多的背景下，相互帮助，维护国家稳定，更好适应新形势。双方一致同意加强在数字化转型、绿色经济、清洁能源转型、新技术、创新创意、智慧金融等新兴领域的合作，推动供应链合作、发展金融中心、保障粮食安全。

苏林高度评价两国国会为两国关系发展的积极贡献，其中包括有效落实越新全面战略伙伴关系，为巩固政治互信、推动有效经济合作作出贡献；同时强调，两国立法机构之间的积极合作为落实各项合作协议创造了有利的法律框架。在双边关系框架内，还是在两国国会均为成员的东盟议会联盟大会、各国议会联盟等国际论坛上，两国国会都保持良好、高效的关系。

苏林建议双方继续配合，加强高层，以及青年议员、女议员及各下属委员会代表团互访和交流；加强合作，分享各自国家在发展过程中新领域上的制度建设、法律体系完善、政策制定的经验。

谢健平表示，希望越南支持新加坡履行好2027年东盟轮值主席国职责，双方携手为建设更加团结、自强和繁荣的东盟作出积极贡献。（完）

越共中央总书记、国家主席苏林5月29日晚在新加坡举行的第23届香格里拉对话会开幕式上发表了主旨演讲。图片来源：越通社

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越通社
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