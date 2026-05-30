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越共中央总书记、国家主席苏林：越南坚持与大国保持良好关系

5月29日，越共中央总书记、国家主席苏林以现任职务首次接受国际媒体采访，强调越南始终与各大国保持良好关系，共同应对和解决重要且紧迫的问题。

越通社新加坡——据越通社特派记者报道，5月29日，越共中央总书记、国家主席苏林以现任职务首次接受国际媒体采访，强调越南始终与各大国保持良好关系，共同应对和解决重要且紧迫的问题。

在新加坡举行的第23届香格里拉对话会期间接受路透社记者采访时，苏林明确表示，越南的一贯主张是不与任何国家合作以损害第三方国家或给其造成困难。谈及中美关系时，苏林指出，大国竞争是客观现实。越南不会从安全视角来处理与大国的关系，也不会选择站队。因此，越南始终同美国和中国保持良好关系，为各方带来利益，同时为地区和平与稳定作出贡献。

关于越中关系，苏林强调，越南和中国是长期友好的邻邦，两国当前正在多个重要领域开展务实合作。越南的方针是继续发展对华友好关系，因为中国具备越南外交政策中优先伙伴的所有重要条件：既是邻国，也是重要合作伙伴，同时与越南拥有诸多共同利益和相似点。苏林表示，保持与中国和平、稳定、发展和负责任的合作关系，不仅为两国带来利益，而还对维护地区和平与稳定做出重要贡献。

谈及东海问题时，苏林重申越南坚决维护国家主权和领土完整，坚持依据包括《1982年联合国海洋法公约》在内的国际法，通过和平方式解决争端的一贯、明确的立场。苏林强调，发展对华友好关系、维护国家主权以及妥善处理东海问题，是相辅相成的目标，而非相互排斥。

在回答有关两位数经济增长目标的提问时，苏林表示，实现国家发展的愿望是全体越南人民的共同愿望。越南已明确提出到2045年成为高收入发达国家的目标。这一目标早在多年前就已确定，并在越共十四大政治报告中继续得到重申。

苏林指出，根据国际经验和发展规律，若要在2045年成为高收入发达国家，越南需要长期保持两位数增长，即年增长率至少达到10%以上。这一目标经过了深入研究和慎重考量。越南充分意识到这是一项雄心勃勃且极具挑战性的目标，但越南已经并正在采取多项切实措施加以实现。

苏林表示，越南已重新评估国家发展能力，并重新确定国家发展和增长模式。这一模式必须建立在自力更生、自主自强和战略自主的基础之上。越南已全面审视各项发展资源，这为国家未来发展提供了坚实基础。苏林表示，越南最大的信心来源于整个政治体系的高度决心，包括党和国家的坚定承诺、人民的广泛支持，以及企业界、生产经营主体、私营经济部门、劳动者和农民的积极参与。越南拥有全社会对这一宏伟目标的高度共识。

苏林还表示，在制定这一目标时，越南尚未面临当前的一些困难。然而，包括世界政治动荡、全球经济放缓、供应链中断、能源压力以及国际市场波动等挑战，实际上早已被纳入预判范围。尽管如此，基于近年来的发展势头，越南依然对未来保持乐观。

据苏林介绍，越南正在实施多项新举措，并构建符合新时代要求的发展与增长模式。这一模式以高素质人力资源、越南人民的力量、自力更生精神、创新思维以及科技、创新和数字化转型为基础。越南认真研究了多个成功国家的发展经验，并将这些经验转化为具体政策。同时，越南也在全面审查体制机制，识别制约发展的瓶颈，并推进必要改革，以消除增长障碍，更好服务于国家长期发展目标。

2025年以及特别是2026年前六个月取得的实际成果表明，尽管仍面临一些困难并需要作出适当调整，但核心发展目标仍然可以实现。

对于越南是否会调整增长目标的提问，苏林明确表示，越南不会下调这一目标。越南不仅坚定实现2026年的增长目标，也将坚定保持未来多年的增长轨迹，因为只有这样，才能实现国家既定的发展里程碑。苏林最后强调，越南的发展愿景不仅止于2045年。越南正在为国家成立100周年以及未来一个世纪的发展进行规划，并怀抱更加宏伟的发展抱负。（完）

越通社
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