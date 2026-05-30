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越南国家主席决定对符合2026年特赦条件的9950名在押服刑人员实施特赦

5月30日下午，越南国家主席办公厅与公安部、外交部和最高人民法院在河内联合举行新闻发布会，公布越南社会主义共和国主席2026年特赦决定。

新闻发布会现场。图自越通社
新闻发布会现场。图自越通社

越通社河内——5月30日下午，越南国家主席办公厅与公安部、外交部和最高人民法院在河内联合举行新闻发布会，公布越南社会主义共和国主席2026年特赦决定。

发布会上，国家主席办公厅副主任艮廷才公布了国家主席于2026年5月26日签署关于2026年特赦问题的第751/QĐ-CTN号决定。据此，国家主席决定对符合2026年特赦条件的9950名在押服刑人员实施特赦。该决定自2026年6月1日起生效。政府总理、特赦咨询委员会主席及各委员、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、国家主席办公厅主任负责执行该决定。

国家主席办公厅副主任艮廷才指出，这是一项具有深刻政治、法律和人道主义精神的活动，体现越南法律的严肃性与民族的人文传统；是越南社会主义法治国家“以人为本”的生动体现，既坚决维护国家法律纪律，又为真正悔改的人提供重新融入社会并做出贡献的机会。

国家主席办公厅副主任指出，过去几年的实践表明，特赦政策取得了积极成效。绝大多数获得特赦的人员迅速稳定了生活，积极投入劳动生产，严格遵守法律，成为遵纪守法的新公民；这不仅强调了罪犯教育改造工作的成效，还巩固了全社会对越南法律人道主义价值的信心。

公安部副部长黎文线上将表示，在9950名获特赦的服刑人员中，有63名外国籍犯人（包括56名男性和7名女性），涉及多个不同国籍。（完）

越通社
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