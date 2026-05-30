越共中央总书记、国家主席苏林会见新加坡大型企业与金融机构负责人

越通社河内——据越通社特派记者报道，在对新加坡进行国事访问并出席第23届香格里拉对话会期间，当地时间5月30日下午，越共中央总书记、国家主席苏林会见了多家长期在越南投资经营的大型科技企业、金融机构及银行负责人。



会见凯德发展负责人



苏林高度评价凯德发展集团过去32年来在越南的投资经营成果，尤其是在房地产开发领域取得的积极成效。他表示，欢迎凯德发展继续推进在越高质量、绿色、智慧型项目，强调要提升土地利用效率，加强城市基础设施互联互通，助力越南大城市升级发展。苏林重申，越南始终与外国投资者同行，为包括凯德发展在内的外资企业在越投资经营创造有利条件。



凯德发展负责人对苏林近期关于完善体制机制、大力改革投资经营程序的指示表示赞赏。他指出，越南正朝着扩大分权授权、简化准入条件、缩短审批时间、推进数字化与科技应用的方向推进改革，为外资企业营造最便利的环境。集团未来希望扩大在城市开发、绿色住宅、工业地产、物流及绿色数据中心等领域的投资。



越共中央总书记、国家主席苏林会见凯德集团首席执行官叶能栋。图自越通社

会见胜科工业集团负责人



苏林高度评价胜科工业集团近30年来在越南的发展成果，特别是通过越新工业园模式以及能源领域合作所作出的贡献。他建议集团继续扩大投资规模，推动越南34个省和中央直辖市均拥有至少一个VSIP工业园，并将其打造为绿色工业园、智慧工业园、创新中心、数字基础设施中心、现代物流中心及低排放制造生态系统。



胜科工业负责人表示，支持“每个省和中央直辖市拥有至少一个VSIP工业园”的倡议。作为长期深耕越南市场、成功打造越新经济合作旗舰项目的企业，集团愿继续扩大在越投资，同时积极支持越南高素质人力资源培训、技术转让，并吸引更多国际投资者赴越考察。



会见新翔集团负责人



苏林高度评价新翔集团与越南航空长期合作的成果。他表示，越南正优先发展现代航空与物流基础设施，以满足贸易、进出口、电子商务、旅游及国际互联互通快速增长的需求。苏林欢迎新翔集团继续扩大在越业务，建议其与越南航空及相关机构密切合作，推动货运航站楼运营、机场物流管理、人才培训、运营经验转让以及越南机场与国际物流网络对接等项目落地。



新翔集团负责人表示，希望扩大在越投资，重点发展航空货运站运营、机场物流服务及重点机场合作项目，同时积极分享运营经验，支持越南航空业人才培养。



会见冬海集团负责人



冬海集团负责人高度赞赏越南领导人在推动科技发展方面的远见卓识，希望继续扩大在银行、金融服务及现代物流体系建设等领域的投资。苏林肯定集团旗下虾皮、虾皮支付及SPX Express在越南的发展成果，同意扩大合作建议，鼓励集团进一步促进电子商务发展，支持中小企业数字化转型，拓宽产品销售渠道，逐步深度融入区域数字供应链。



苏林还建议冬海集团加强在人工智能、数据技术与数字应用方面的合作，助力越南中小企业、个体工商户和电商卖家提升运营能力、拓展市场；推动跨境电子商务、数字支付、数字金融服务及普惠金融发展。



会见吉宝集团负责人



苏林对吉宝集团的发展成果表示祝贺，欢迎其继续扩大在越业务。他表示，越南正优先吸引在科技、金融、城市基础设施、运营管理及可持续发展方面具有优势的投资者，鼓励有助于提升本土能力、促进企业合作及传播国际治理经验的合作模式。

苏林欢迎吉宝研究绿色基础设施、节能解决方案、气候变化适应型基础设施、低排放城市模式，以及数据中心、云计算、人工智能基础设施和数据安全系统等领域的合作；同时推动智慧城市、综合房地产、国际金融中心配套设施、绿色物流、可持续航空燃料及创新生态系统建设。



会见大华银行负责人



大华银行负责人表示，自1993年以来，该行已在越南投资银行、金融服务、房地产酒店及部分科技企业，承诺继续扩大投资，支持越南国际金融中心建设成为区域金融门户。他希望就吸引外国直接投资、提升越南企业全球竞争力、开拓新市场及通过合作创新深度融入东盟供应链等议题开展交流。



苏林对大华银行的合作意愿表示欢迎，强调越南正推动建设具有区域联通功能、绿色金融特色、创新驱动及高附加值金融服务能力的国际金融中心。他建议大华银行进一步参与越南金融与银行服务业发展，加强区域金融互联互通，支持越南企业提升治理能力、拓宽融资渠道、推进国际化经营，并更深层次融入东盟价值链。（完）