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外交部发言人：希望美国对越南在保护和执行知识产权方面取得的实质性成果给予认可

越南在保护和执行知识产权领域的立场、努力和成果，已在过去5月1日和5月14日的发表中予以明确阐述。加强知识产权保护和执法工作是越南的一贯主张，旨在营造透明、健康的投资和营商环境，促进创新，并全面履行各项国际承诺。

越南外交部发言人范秋姮。图自外交部
越南外交部发言人范秋姮。图自外交部

越通社河内——关于越南对美国贸易代表办公室（USTR）于5月29日宣布根据美国《1974年贸易法》第301条对越南保护和执行知识产权有关问题发起调查有何反应的提问，5月30日，越南外交部发言人范秋姮明确指出：

越南在保护和执行知识产权领域的立场、努力和成果，已在过去5月1日和5月14日的发表中予以明确阐述。加强知识产权保护和执法工作是越南的一贯主张，旨在营造透明、健康的投资和营商环境，促进创新，并全面履行各项国际承诺。

美国贸易代表办公室根据第301条发起调查是依照美国法律进行的程序。相关问题将在调查过程中，基于双方的交流与磋商继续予以审议。

过去一段时间，双方在此问题上保持了密切沟通。美方对越南的主张以及所采取的步骤和措施给予了充分认可。我们愿意继续进行磋商、分享信息，并进一步阐明正在和即将实施的政策、规定和措，同时希望美方本着合作与建设性的精神，在符合越美全面战略伙伴关系，也符合两国人民、企业乃至两国的共同利益的基础上，客观、公正地进行评估，并对越南付出的努力和取得的实质性成果给予认可。（完）

越通社
#外交部发言人 #知识产权 #美国贸易代表办公室
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