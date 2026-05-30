推动越澳全面战略伙伴关系走深走实

越通社河内——在出席第23届香格里拉对话会期间，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠于5月30日会见了澳大利亚外交贸易部副部长安思捷（Jan Adams）。



据越通社驻新加坡记者报道，黎怀忠对越澳全面战略伙伴关系的积极务实发展表示欣慰，特别是两国外交部在双边及多边框架内的良好协作。他建议双方继续密切配合，精心筹备高层交往活动，进一步夯实政治互信；加快落实已达成的各项承诺与协议；促进湄公河次区域合作，并期待澳方领导人出席将于6月9日至10日在越南举行的第三届东盟未来论坛。



安思捷祝贺越南近期取得的重要发展成就，高度评价越共中央总书记、国家主席苏林在香格里拉对话会上的主旨演讲，特别赞同越南关于加强地区预防性外交能力的建议。她表示，澳方愿继续与越南携手合作，支持越南实现发展目标，并支持越南于2026年担任《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》轮值主席、2027年主办亚太经合组织领导人会议。



安思捷邀请黎怀忠在适当时候访澳，共同主持第八次越澳外交部长会议。她还高度评价越南外交部积极协调推动近期在胡志明市举行的“澳大利亚会见”活动，认为该活动为促进两国经贸与投资合作发挥了重要作用。



双方高度评价《2024-2027年越澳全面战略伙伴关系行动计划》按既定时间表顺利推进，一致同意进一步深化经济合作支柱，力争早日实现双边贸易额达200亿美元的目标。双方还同意扩大在科技、战略矿产、数字经济等领域的合作；继续在地区和国际论坛上保持密切协调与相互支持，维护东盟中心地位，共同促进对话与合作，为地区和世界的和平、稳定与发展作出贡献。（完）



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