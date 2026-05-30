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越南智慧城市创新方案亮相俄罗斯“创业村”科技节

越通社驻俄罗斯记者报道，5月28日，由俄罗斯斯科尔科沃创新基金会主办的“创业村”（Startup Village）科技节开幕式在莫斯科郊区的斯科尔科沃科技中心隆重举行。由越南国家创新中心（NIC）领导、塔斯科股份公司（TASCO）及越南驻俄罗斯联邦大使馆代表组成的越南代表团出席了此次盛会。

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TASCO股份公司代表团出席在俄罗斯联邦莫斯科举行的2026年“创业村”（Startup Village 2026）开幕式。图自越通社

越通社莫斯科——越通社驻俄罗斯记者报道，5月28日，由俄罗斯斯科尔科沃创新基金会主办的“创业村”（Startup Village）科技节开幕式在莫斯科郊区的斯科尔科沃科技中心隆重举行。由越南国家创新中心（NIC）领导、塔斯科股份公司（TASCO）及越南驻俄罗斯联邦大使馆代表组成的越南代表团出席了此次盛会。

越南国家创新中心与俄罗斯斯科尔科沃创新基金会在活动开幕式上，共同签署了双边合作谅解备忘录。

在本届创业节上，TASCO联合俄罗斯合作伙伴举办了一场以“智慧城市”为主题的国际技术大赛，重点聚焦交通基础设施与数字移动服务领域。每个参赛团队进行了7至10分钟的项目陈述，展示旨在解决当前城市交通、交通数字化及改善城市环境等挑战的技术项目。随后，各位专家、行业代表以及TASCO的领导针对相关问题进行了问答交流。

预计，在斯科尔科沃框架下运营的技术公司中脱颖而出的3个获胜项目将被邀请访问越南，并出席“建设周”活动，以此与越南的科技初创企业进行深入的交流对接。

TASCO股份公司总经理黄明雄在接受越通社驻俄记者采访时评估认为，俄罗斯联邦在基础科学领域拥有巨大潜力，是TASCO创新项目极具潜力的合作伙伴。在参加2026年“创业村”科技节期间，TASCO领导层对俄罗斯的科技初创企业给予了高度关注。

黄明雄先生表示，TASCO目前提出了与“人工智能在微型智能控制中的应用”相关的课题；并愿意提供资金支持或全额资助研究经费，以推动与俄罗斯合作伙伴的联合科技项目。

参加2026年“创业村”科技节的参观者将有机会参观到来自中国、卡塔尔、乌兹别克斯坦和沙特阿拉伯等国科技公司的展位，并了解其在生活科学领域的最新解决方案。（完）

越通社
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