香格里拉对话会：越南展现有实践性和战略性的视野

越通社河内 ——越共中央总书记、国家主席苏林在新加坡第21届香格里拉对话会上发表的主旨演讲，被评价为非常有深度、实践性、战略性和区域长远眼光。



柬埔寨金边皇家大学国际与公共政策研究所所长尼克·昌达利斯（Neak Chandarith）在接受越通社驻东南亚记者采访时作出上述表示。



尼克·昌达利斯表示，很荣幸出席此次香格里拉对话会并直接听取苏林总书记、国家主席的重要讲话。这是越南党和国家最高领导人首次受邀在香格里拉对话会开幕式上发表主旨演讲，意义重大。



这位柬埔寨学者高度评价苏林总书记、国家主席代表小国和中等国家发声的立场。他认为，苏林总书记、国家主席不仅深谙全球挑战，更在动荡混乱的世界中发出了维护小国和中等国家主权与平等权利的平衡声音。苏林总书记、国家主席准确指出当今世界正面临三大危机：国际秩序危机、发展模式危机和战略互信危机。



尼克·昌达利斯引述越南领导人的讲话，强调在当前大国激烈竞争的背景下，国际法的约束力正在减弱，严重威胁世界共同安全。这种环境给柬埔寨等小国和其他中等国家带来压力，使它们在经济、技术和安全等领域变得脆弱。



在此背景下，苏林总书记、国家主席强调，大国需要尊重国际法，特别是《联合国宪章》和1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）。为化解挑战，必须在可预测的法律框架内引导这种必然的竞争。

尼克·昌达利斯高度评价越南在此次地区安全论坛上的立场，认为其展现了深度、战略性和实践性。这位柬埔寨专家指出，苏林总书记、国家主席并非以“为己”的观点看待世界，而是认识到不可能完全消除竞争，因为竞争是国际关系中必然的现实。在此背景下，越南的立场侧重于“负责任地管理竞争和及早、从源头预防风险”，并建议建立具体行动机制，如预警系统、紧急热线和事故管理程序。这一原则立场在东海问题上体现得尤为明显。

关于东海问题，越南坚持以国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》为基础，通过和平方式解决争端，尊重他国合法权利，同时捍卫自身正当自卫权。



将越南的立场与地区问题相联系，尼克·昌达利斯认为，对于柬埔寨等小国而言，越南在促进信任方面的务实做法是正确的方向，有助于防止小误解升级为大规模冲突。（完）