印尼媒体高度评价苏林总书记、国家主席关于东盟中心地位的信息



越通社雅加达——越共中央总书记、国家主席苏林在第23届香格里拉对话会上发表的主旨演讲继续受到国际媒体和观察界的广泛关注。许多意见高度评价演讲中有关东盟中心地位的信息，以及在地缘政治竞争日益加剧的背景下，各国需要通过对话与合作来维护和平与稳定的主张。



据越通社驻雅加达记者报道，印尼安塔拉通讯社和《节奏》报5月30日刊登了关于苏林在2026年香格里拉对话会开幕式上发表主旨演讲的文章。这些文章援引了越南领导人的观点，认为亚太地区在和平、互联互通和发展方面拥有共同利益，并具备多层次合作的经验。苏林还强调，东盟有足够的动力和决心，不让竞争演变为对抗，不让连接线成为分割线，不让一国的安全成为他国的不安。



文章指出，越南领导人表示，东盟的中心地位并非天然形成，也无法自行维持。东盟只有通过团结、战略自主和塑造共同议程的能力，才能保持这一地位。



印尼媒体特别关注苏林传递的另一个信息，即亚太地区欢迎透明、负责、尊重国际法的外部存在，这有助于缓解紧张局势，巩固国家间互信。



观察人士认为，上述表态反映了越南在弘扬多边主义、发挥东盟作用以及推动对话与合作应对地区和全球安全挑战方面的一贯立场。（完）

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