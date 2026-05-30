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☕️越通社新闻下午茶（2026.5.30）

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越共中央总书记、国家主席苏林回答了来自新加坡东南亚研究所代表关于越南推进机构精简改革将对外交政策产生何种影响的提问。图片来源：越通社

越通社河内——·据越通社特派记者报道，当地时间5月29日晚，越共中央总书记、国家主席苏林在新加坡出席了第23届香格里拉对话会，并发表题为《在多变世界中主动塑造和平、稳定与发展格局》的主旨演讲。在演讲结束后，苏林回答了来自新加坡东南亚研究所代表关于越南推进机构精简改革将对外交政策产生何种影响的提问。阅读全文

·据越通社特派记者报道，5月29日，越共中央总书记、国家主席苏林以现任职务首次接受国际媒体采访，强调越南始终与各大国保持良好关系，共同应对和解决重要且紧迫的问题。阅读全文

·在对新加坡进行国事访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林于5月30日会见了新加坡国会议长谢健平。阅读全文

·越通社特派记者报道，5月30日上午，越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团参观了新加坡科技研究局先进制造技术示范工厂（A*Star Model Factory）和新加坡铁路测试中心。阅读全文

·越共中央总书记、国家主席苏林5月29日晚在新加坡举行的第23届香格里拉对话会开幕式上发表的主旨演讲，引起国际媒体和观察人士的广泛关注。多家国际通讯社和主流媒体认为，越南领导人的讲话不仅深刻指出当前世界面临的突出挑战，还为如何在地缘政治竞争日益加剧的背景下增进互信、维护和平与稳定提供了重要启示。阅读全文

·据越通社特派记者报道，在对新加坡进行国事访问并出席第23届香格里拉对话会期间，当地时间5月30日下午，越共中央总书记、国家主席苏林会见了多家长期在越南投资经营的大型科技企业、金融机构及银行负责人。阅读全文

·在出席第23届香格里拉对话会期间，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠于5月30日会见了澳大利亚外交贸易部副部长安思捷（Jan Adams）。阅读全文

·值此越共中央总书记、国家主席苏林和夫人将于5月31日至6月1日对菲律宾进行国事访问之际，越通社驻新加坡记者就此次访问的意义以及越菲关系未来的亮点对越南驻菲律宾大使赖太平进行了采访。阅读全文

·值此越共中央总书记、国家主席苏林及夫人将于5月31日至6月1日对菲律宾进行国事访问之际，越通社记者就两国建交50周年的烙印及未来双边关系展望采访了菲律宾外交部长特雷莎·拉扎罗（Theresa Lazaro）。阅读全文

·关于越南对美国贸易代表办公室（USTR）于5月29日宣布根据美国《1974年贸易法》第301条对越南保护和执行知识产权有关问题发起调查有何反应的提问，5月30日，越南外交部发言人范秋姮明确指出，越南在保护和执行知识产权领域的立场、努力和成果，已在过去5月1日和5月14日的发表中予以明确阐述。加强知识产权保护和执法工作是越南的一贯主张，旨在营造透明、健康的投资和营商环境，促进创新，并全面履行各项国际承诺。阅读全文

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新闻发布会现场。图自越通社

·5月30日下午，越南国家主席办公厅与公安部、外交部和最高人民法院在河内联合举行新闻发布会，公布越南社会主义共和国主席2026年特赦决定。阅读全文

·越通社驻俄罗斯记者报道，5月28日，由俄罗斯斯科尔科沃创新基金会主办的“创业村”（Startup Village）科技节开幕式在莫斯科郊区的斯科尔科沃科技中心隆重举行。由越南国家创新中心（NIC）领导、塔斯科股份公司（TASCO）及越南驻俄罗斯联邦大使馆代表组成的越南代表团出席了此次盛会。阅读全文

·据越通社驻老挝记者报道，5月28日，老挝色贡省委和政府在省军事指挥部驻地举行在老挝牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸交接仪式。阅读全文（完）

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印尼安塔拉通讯社和《节奏》报5月30日刊登了关于苏林在2026年香格里拉对话会开幕式上发表主旨演讲的文章。（屏幕截图）

印尼媒体高度评价苏林总书记、国家主席关于东盟中心地位的信息

越共中央总书记、国家主席苏林在第23届香格里拉对话会上发表的主旨演讲继续受到国际媒体和观察界的广泛关注。许多意见高度评价演讲中有关东盟中心地位的信息，以及在地缘政治竞争日益加剧的背景下，各国需要通过对话与合作来维护和平与稳定的主张。

越共中央总书记、国家主席苏林在今年香格里拉对话会上发表的演讲。图自越通社

国际专家高度评价越南在地区事务中的作用

据胡逸山的评估，越共中央总书记、国家主席苏林在今年香格里拉对话会上发表的演讲彰显了越南在国际舞台上的地位。越南正将自身定位为负责任的国际行为体，为东盟及世界共同关注的问题做出积极贡献。越南的角色得到了东盟各国的广泛支持和积极响应。

推动越澳全面战略伙伴关系走深走实

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黎怀忠对越澳全面战略伙伴关系的积极务实发展表示欣慰，特别是两国外交部在双边及多边框架内的良好协作。他建议双方继续密切配合，精心筹备高层交往活动，进一步夯实政治互信；加快落实已达成的各项承诺与协议；促进湄公河次区域合作，并期待澳方领导人出席将于6月9日至10日在越南举行的第三届东盟未来论坛。

越南驻菲律宾大使赖太平。图自越通社

为越菲关系开辟突破性发展机遇

赖太平大使表示，此次访问是在两国面向建交50周年（1976-2026）之际进行的。这是一个重要的历史里程碑，标志着半个世纪以来越南党和国家最高领导人首次对菲律宾进行国事访问。

菲律宾是越南大米的主要进口市场。图自越通社

越南与菲律宾关系前景广阔

特雷莎·拉扎罗表示，菲律宾与越南拥有强劲、富有活力并日益密切的伙伴关系。两国关系的重要里程碑是2015年双边关系提升为战略伙伴关系。

越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使宣布会议闭幕。图自越通社

越南在《不扩散核武器条约》缔约方第11次审议大会上留下深刻印记

作为4月27日至5月22日在美国纽约联合国总部举行的《不扩散核武器条约》缔约方第11次审议大会主席，越南凭借稳健的主持能力、包容性的处理方式、建设性精神以及为缩小各方分歧所作出的不懈努力留下了深刻印记并获得了国际社会广大朋友和合作伙伴的充分认可与高度评价。

新加坡李光耀公共政策学院教授武明姜接受越通社驻新加坡记者采访。图自越通社

越南的发展理念正逐步得到肯定

越共中央总书记、国家主席苏林在第23届香格里拉对话会上发表的主旨演讲引起巨大反响。演讲内容直面现实，分析原因，并以高度的责任感和远见提出解决方案，为危机治理中构建“外交出路”的思维开辟了道路。新加坡李光耀公共政策学院教授武明姜在接受越通社驻新加坡记者采访时，分析了苏林演讲的内涵。

越共中央总书记、国家主席苏林5月29日晚在新加坡举行的第23届香格里拉对话会开幕式上发表了主旨演讲。图片来源：越通社

国际媒体高度评价越共中央总书记、国家主席苏林在香格里拉对话会上的主旨演讲

越共中央总书记、国家主席苏林5月29日晚在新加坡举行的第23届香格里拉对话会开幕式上发表的主旨演讲，引起国际媒体和观察人士的广泛关注。多家国际通讯社和主流媒体认为，越南领导人的讲话不仅深刻指出当前世界面临的突出挑战，还为如何在地缘政治竞争日益加剧的背景下增进互信、维护和平与稳定提供了重要启示。

越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话。图自越通社

香格里拉对话会：越南独特发展路径的启示

武明姜教授表示，苏林总书记、国家主席的演讲备受期待并引发热烈反响并非偶然。战争时期，越南以坚韧赢得尊重；革新时期，越南以勇气实现突破；在奋发图强的征程中，越南则展现出责任担当与宏伟愿景。他认为，越南及苏林给世界留下深刻印象主要体现在两个方面。

前往位于新加坡亚洲文明博物馆园区内的胡志明主席雕像和纪念碑敬献花圈。图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林在新加坡献花缅怀胡志明主席

据越通社特派记者报道，在对新加坡共和国进行国事访问并出席第23届香格里拉对话会框架内，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人同越南高级代表团于5月30日上午前往位于新加坡亚洲文明博物馆园区内的胡志明主席雕像和纪念碑敬献花圈。