☕️越通社新闻下午茶（2026.5.30）

越共中央总书记、国家主席苏林回答了来自新加坡东南亚研究所代表关于越南推进机构精简改革将对外交政策产生何种影响的提问。图片来源：越通社

越通社河内——·据越通社特派记者报道，当地时间5月29日晚，越共中央总书记、国家主席苏林在新加坡出席了第23届香格里拉对话会，并发表题为《在多变世界中主动塑造和平、稳定与发展格局》的主旨演讲。在演讲结束后，苏林回答了来自新加坡东南亚研究所代表关于越南推进机构精简改革将对外交政策产生何种影响的提问。阅读全文



·据越通社特派记者报道，5月29日，越共中央总书记、国家主席苏林以现任职务首次接受国际媒体采访，强调越南始终与各大国保持良好关系，共同应对和解决重要且紧迫的问题。阅读全文



·在对新加坡进行国事访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林于5月30日会见了新加坡国会议长谢健平。阅读全文



·越通社特派记者报道，5月30日上午，越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团参观了新加坡科技研究局先进制造技术示范工厂（A*Star Model Factory）和新加坡铁路测试中心。阅读全文



·越共中央总书记、国家主席苏林5月29日晚在新加坡举行的第23届香格里拉对话会开幕式上发表的主旨演讲，引起国际媒体和观察人士的广泛关注。多家国际通讯社和主流媒体认为，越南领导人的讲话不仅深刻指出当前世界面临的突出挑战，还为如何在地缘政治竞争日益加剧的背景下增进互信、维护和平与稳定提供了重要启示。阅读全文



·据越通社特派记者报道，在对新加坡进行国事访问并出席第23届香格里拉对话会期间，当地时间5月30日下午，越共中央总书记、国家主席苏林会见了多家长期在越南投资经营的大型科技企业、金融机构及银行负责人。阅读全文

·在出席第23届香格里拉对话会期间，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠于5月30日会见了澳大利亚外交贸易部副部长安思捷（Jan Adams）。阅读全文



·值此越共中央总书记、国家主席苏林和夫人将于5月31日至6月1日对菲律宾进行国事访问之际，越通社驻新加坡记者就此次访问的意义以及越菲关系未来的亮点对越南驻菲律宾大使赖太平进行了采访。阅读全文



·值此越共中央总书记、国家主席苏林及夫人将于5月31日至6月1日对菲律宾进行国事访问之际，越通社记者就两国建交50周年的烙印及未来双边关系展望采访了菲律宾外交部长特雷莎·拉扎罗（Theresa Lazaro）。阅读全文



·关于越南对美国贸易代表办公室（USTR）于5月29日宣布根据美国《1974年贸易法》第301条对越南保护和执行知识产权有关问题发起调查有何反应的提问，5月30日，越南外交部发言人范秋姮明确指出，越南在保护和执行知识产权领域的立场、努力和成果，已在过去5月1日和5月14日的发表中予以明确阐述。加强知识产权保护和执法工作是越南的一贯主张，旨在营造透明、健康的投资和营商环境，促进创新，并全面履行各项国际承诺。阅读全文

新闻发布会现场。图自越通社

·5月30日下午，越南国家主席办公厅与公安部、外交部和最高人民法院在河内联合举行新闻发布会，公布越南社会主义共和国主席2026年特赦决定。阅读全文



·越通社驻俄罗斯记者报道，5月28日，由俄罗斯斯科尔科沃创新基金会主办的“创业村”（Startup Village）科技节开幕式在莫斯科郊区的斯科尔科沃科技中心隆重举行。由越南国家创新中心（NIC）领导、塔斯科股份公司（TASCO）及越南驻俄罗斯联邦大使馆代表组成的越南代表团出席了此次盛会。阅读全文



·据越通社驻老挝记者报道，5月28日，老挝色贡省委和政府在省军事指挥部驻地举行在老挝牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸交接仪式。阅读全文（完）