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老方向越方移交在老挝南部牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸

5月28日，老挝色贡省委和政府在省军事指挥部驻地举行在老挝牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸交接仪式。

老挝南部各省武装力量代表在交接仪式上敬献花圈。图片来源：越通社
老挝南部各省武装力量代表在交接仪式上敬献花圈。图片来源：越通社

越通社色贡省——据越通社驻老挝记者报道，5月28日，老挝色贡省委和政府在省军事指挥部驻地举行在老挝牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸交接仪式。

在交接仪式上，色贡省政府副主席、省特别工作委员会主任西桑加·乔杜昂迪（Sisanga Keodouangdy）表示，老挝党、国家、武装力量和各族人民，以及色贡、阿速坡和占巴塞三省党委、政府、武装力量和人民，对越南志愿军和专家为两国民族独立自由事业及崇高国际主义义务所作出的伟大牺牲深表感激。

他同时强调，色贡、阿速坡和占巴塞三省党委、政府、武装力量及人民将继续全力配合越南有关部门，开展在老挝南部三省牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸的搜寻、发掘、归集和送返祖国工作。

广义省人民委员会常务副主席、省特别工作指导委员会主任伊玉对为祖国独立自由和崇高国际主义事业奉献毕生的英雄烈士表达无限敬意和感恩之情。他强调：“越南烈士与老挝战士的鲜血交融在一起，共同铸就了越老、老越伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略联系关系，这是一种忠贞不渝、纯洁无私、世界上罕见的关系。”

伊玉代表广义省领导和烈士家属，向老挝党、国家、政府，色贡、占巴塞和阿速坡三省特别工作委员会领导以及三省人民在搜寻、发掘、归集和送返越南志愿军及专家烈士遗骸工作中给予的大力支持表示诚挚感谢。

在2025—2026年旱季期间，广义省K53队全体官兵在三省党委、政府、武装力量和人民的真诚协助下，经过不懈努力，共搜寻、发掘、归集并送返10具烈士遗骸。

仪式上，各代表团向在战争时期为两国民族独立自由和崇高国际主义事业英勇牺牲的越南志愿军和专家烈士敬献花圈和鲜花，表达对其崇高敬意和无限感恩。

多年来，根据越老两党、两国的共同主张以及广义省特别工作委员会与老挝南部色贡、阿速坡和占巴塞三省达成的协议，搜寻、发掘、归集和送返在老挝牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸工作持续开展并取得积极成果。（完）

越通社
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