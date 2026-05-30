国际专家高度评价越南在地区事务中的作用

越通社吉隆坡——马来西亚太平洋研究中心高级研究员胡逸山（Ei Sun Oh）博士就自5月29日至31日在新加坡举行的香格里拉对话会接受越通社驻吉隆坡记者采访时强调了越南在本地区中扮演日益重要的外交角色。



谈到越南在香格里拉对话会上的参与，胡逸山认为，越南已经以全新的姿态正式走上地区“舞台”，即成为致力于和平与稳定而开展建造型外交的一方。



据胡逸山的评估，越共中央总书记、国家主席苏林在今年香格里拉对话会上发表的演讲彰显了越南在国际舞台上的地位。越南正将自身定位为负责任的国际行为体，为东盟及世界共同关注的问题做出积极贡献。越南的角色得到了东盟各国的广泛支持和积极响应。



其中，最重要的亮点之一是越南对基于规则的国际秩序以及尊重国际法所做出的承诺。他认为，这一立场极其富有意义，并得到了诸多国家，特别是与东海争端相关各方的赞同。



在战略竞争加剧的背景下，越南凸显了开展对话以降低冲突风险的重要性。胡逸山认为，优先选择和平解决方案是极其紧迫和必要的。他强调，越南不仅促进这些原则，还通过实际行动将这些原则落到实处。越南曾成功主办美朝领导人河内会晤充分证明了其作为值得信赖且保持中立的“外交东道主”的能力。



此外，越南和平崛起并成长为东南亚重要经济体之一，被视为构建包容性安全架构重要性的生动例证。他相信，越南的发展模式和安全理念将为建设一个兼顾各国利益、实现可持续发展的地区作出重要贡献。（完）

越通社