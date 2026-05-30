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越南外交部常务副部长阮明宇会见中国广西壮族自治区副主席卢新宁

阮明宇欢迎广西大力推进与越南在科技领域的合作，特别是人工智能、绿色农业、清洁能源、可再生能源、高科技加工及可持续发展等领域。他同时建议双方继续落实好陆地边界三项法律文件，共同建设和平、友好、合作与发展的边界线。

越南外交部常务副部长阮明宇会见中国广西壮族自治区副主席卢新宁。
越南外交部常务副部长阮明宇会见中国广西壮族自治区副主席卢新宁。

越通社河内——5月30日，越共中央委员、外交部常务副部长阮明宇在外交部总部会见了中国广西壮族自治区党委常委、自治区人民政府副主席卢新宁。

双方在友好、坦诚、开放的氛围中，对越中关系保持积极发展势头表示满意。其中，越南各地方与广西之间的交流合作取得重要成果：2025年双边贸易额达3112亿元人民币（约458亿美元），同比增长5.3%，占广西出口总额的38%。越南已连续27年保持广西最大贸易伙伴地位。双方在交通互联互通、口岸建设与升级、科技合作等领域也取得积极进展。

为落实越共中央总书记、国家主席苏林2026年4月访华期间达成的重要共识，阮明宇建议双方：继续发挥现有合作机制作用，加强经济社会发展与地方治理经验交流；率先落实两国高层关于深化经济联通合作的重要共识，加快推进交通基础设施对接，重点推进谅山—河内、芒街—下龙—海防两条标准轨铁路项目；试点建设智慧口岸和跨境经济合作区；办好投资促进和经贸交流活动，积极为越南农林水产品输华创造便利条件，并充分挖掘双方旅游合作潜力。

阮明宇欢迎广西大力推进与越南在科技领域的合作，特别是人工智能、绿色农业、清洁能源、可再生能源、高科技加工及可持续发展等领域。他同时建议双方继续落实好陆地边界三项法律文件，共同建设和平、友好、合作与发展的边界线。

卢新宁赞同阮明宇的合作建议，表示广西高度重视与越南各部委、地方的交流合作，愿进一步加强在铁路、公路、海运等交通基础设施互联互通领域的务实合作，保持贸易持续稳定发展，拓展高新技术和人工智能领域合作。

此外，广西愿进一步扩大自越南进口农产品和水产品，与越方共同推进口岸升级和通关便利化，鼓励跨境旅游合作及双方地方间的友好交流。（完）

越通社
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