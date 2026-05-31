越共中央总书记、国家主席苏林对菲律宾进行国事访问

越通社河内 ——在圆满结束对新加坡的国事访问并在第21届香格里拉对话会上发表主旨演讲后，5月31日，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林偕夫人吴芳璃及越南高级代表团启程，开始应菲律宾共和国总统费迪南德·罗慕亚尔德斯·马科斯和夫人的邀请，于5月31日至6月1日对菲律宾进行国事访问。



代表团正式成员包括：越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉；越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教与民运部部长郑文决；越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政策与战略部部长阮清毅；越共中央政治局委员、政府副总理、国防部部长潘文江大将；越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将；越共中央政治局委员、外交部部长黎怀忠；越共中央政治局委员、河内市委书记陈德胜；越共中央委员、中央办公厅主任阮海宁；越共中央委员、国会副主席阮氏红；越共中央委员、国家主席办公厅主任黎庆海；越共中央委员、财政部部长吴文俊；越共中央委员、科技部部长武海君；越共中央委员、工贸部部长黎孟雄；越共中央总书记、国家主席助理、总书记办公厅负责人苏恩苏；越南驻菲律宾大使赖太平。



越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人及越南高级代表团刚圆满结束应新加坡共和国总统尚达曼和夫人邀请于5月29日至31日对新加坡进行的国事访问。



在访问新加坡期间，苏林总书记、国家主席与新加坡总统尚达曼、新加坡总理黄循财举行会谈；会见了新加坡国会议长谢健平和新加坡人民行动党高级部长、高级顾问、原总理李显龙；在越新科技对接论坛上发表讲话；会见了新加坡部分企业和集团领导人。



借此机会，苏林总书记、国家主席和夫人在位于亚洲文明博物馆的胡志明主席雕像前敬献鲜花，看望慰问越南驻新加坡大使馆工作人员和旅新越南人。



在新加坡期间，苏林总书记、国家主席出席了第21届香格里拉对话会并发表主旨演讲，会见了东帝汶总统、美国战争部长、澳大利亚副总理兼国防部长及日本防卫大臣等。（完）

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