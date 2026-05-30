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保持并促进越新文化交流

与雒鸿越南语培训班的师生亲切交谈时，吴芳璃表示，她对在新加坡现代且忙碌的生活节奏中能够开设这一越南语培训班而感到自豪。她希望家长们继续并肩同行，重视为其子女维持母语；并强调，这正是保持文化特色的方法。

苏林夫人吴芳璃看望慰问雒鸿越南语培训班的师生。图自越通社
苏林夫人吴芳璃看望慰问雒鸿越南语培训班的师生。图自越通社

越通社新加坡——越通社驻新加坡记者报道，在越共中央总书记、国家主席苏林对新加坡进行国事访问的框架内，5月30日上午，苏林夫人吴芳璃看望慰问雒鸿越南语培训班的师生。

越南驻新加坡大使夫人陈清芳仪表示，该越南语培训班刚成立，因此学生人数仍不多。该班的目标在于打造一个交流空间，传承传统文化，并促进越南语培训与学习活动。

除了为雒鸿越南语培训班提供支持之外，越南驻新加坡大使馆还免费提供越南教育部出版的越南语教材；鼓励开展线上越南语课程，组织促进青少年交流的活动。总体而言，这些活动已逐步取得积极成效，增强了人们对越南语的热爱，并心系祖国。

目前，约有3.4万名越南人在新加坡学习、工作和生活，其中大部分是知识分子和年轻一代，因此维持母语和文化特色的需求日益提高。

与雒鸿越南语培训班的师生亲切交谈时，吴芳璃表示，她对在新加坡现代且忙碌的生活节奏中能够开设这一越南语培训班而感到自豪。她希望家长们继续并肩同行，重视为其子女维持母语；并强调，这正是保持文化特色的方法。

值此机会，吴芳璃向雒鸿培训班的师生赠送了越南语书柜，包括涵盖文化、历史的越南语及双语书籍和越南语学习教材。

当天下午，吴芳璃与新加坡总理黄循财夫人吕子蕊（Loo Tze Lui）一同参观了新加坡社会影响力中心——淡马锡店屋（Temasek Shophouse），并随后举行了亲切的茶叙。

吴芳璃感谢吕子蕊的热情真诚的接待，并希望尽早能在越南再次相聚，进一步加强两国人民之间的交流与互相了解，促进两国的合作与交流。

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吴芳璃同新加坡总统尚达曼夫人珍·一藤木一起参观土生华人博物馆。图自越通社

此前，5月29日下午，吴芳璃同新加坡总统尚达曼夫人珍·一藤木（Jane Ittogi）在土生华人博物馆（Peranakan Museum）会面，为加强两国文化交流与民间往来拓宽了新思路，为进一步巩固两国睦邻友好关系做出了积极贡献。（完）

越通社
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