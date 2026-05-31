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国际媒体强调苏林总书记、国家主席关于亚太地区地位与作用的观点

国际媒体继续关注越共中央总书记、国家主席苏林在第21届香格里拉对话会上发表的主旨演讲，特别强调了苏林总书记、国家主席关于亚太地区不仅是全球挑战的汇聚地，更应成为和平、稳定与发展解决方案的发源地的观点。

越共中央总书记、国家主席苏林在第21届香格里拉对话会上发表的主旨演讲。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在第21届香格里拉对话会上发表的主旨演讲。图自越通社

越通社河内 ——国际媒体继续关注越共中央总书记、国家主席苏林在第21届香格里拉对话会上发表的主旨演讲，特别强调了苏林总书记、国家主席关于亚太地区不仅是全球挑战的汇聚地，更应成为和平、稳定与发展解决方案的发源地的观点。

据新加坡《海峡时报》5月30日报道，苏林总书记、国家主席指出当前的不稳定反映了三种正在同时发生并相互影响的基础性危机，包括国际秩序危机、发展模式危机和战略互信危机。这三种危机在亚太地区尤为集中。《海峡时报》援引苏林总书记、国家主席的话说：“正因为是挑战的汇聚地，亚太地区也必须是解决方案的发源地。”

该报还注意到，苏林总书记、国家主席在主旨演讲中用了相当一部分篇幅讨论国际秩序危机，强调需要巩固国际法和自我克制。据《海峡时报》评估，这些信息反映了越南对该地区新出现的安全与发展挑战的应对方式。

土耳其官方通讯社阿纳多卢（Anadolu）通讯社刊登文章认为，苏林总书记、国家主席演讲中的核心信息是呼吁加强对话、合作和自我克制，以应对国际秩序日益加剧的不确定性。

该通讯社援引苏林总书记、国家主席的话，强调各国应促进“负责任共存”精神，加强对话、透明以及具有成效的合作机制，而不是分裂和缺乏信任。

阿纳多卢通讯社特别注意到苏林总书记、国家主席分享的越南方向：“对话必须有助于及早识别风险、共享信息、在紧张时保持沟通渠道，并防止分歧演变成危机”，以共同建设一个和平、稳定、发展、有韧性、高瞻远瞩的亚太地区。

阿纳多卢通讯社还注意到关于中东关键战略航道近期紧张局势的评估，表明一个热点地区的冲突会迅速影响全球范围内多个不同地区的贸易、能源、物流和经济社会生活。

美国《纽约时报》聚焦苏林总书记、国家主席在香格里拉对话会上的主旨演讲，强调了和平、稳定与可持续发展之间的联系。据《纽约时报》报道，苏林总书记、国家主席认为当今的不稳定不仅来自军事冲突，也来自发展生活中的断裂。因此，加强国防是正当需求，但可持续安全不能仅靠军事实力，更不能通过军备竞赛来构建。各国需要的是一个能够抵御冲击、具有高度韧性的发展基础。

该报援引苏林总书记、国家主席的话说：“一旦合作带来安全保障、生计和人民生活水平的提高，战略互信就会得到巩固和培育。”

《纽约时报》援引一些国际专家的评价认为，苏林总书记、国家主席在地区顶级安全论坛上发表演讲，体现越南希望更主动地参与促进对话、合作和应对地区及世界共同挑战的努力。（完）

越通社
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