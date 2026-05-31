新加坡大学生感受越南文化及发展活力

越通社河内 ——越共中央总书记、国家主席苏林对新加坡进行国事访问，被认为将为越新两国在包括文化在内的多个领域的合作创造新动力。在新加坡国立大学（NUS），东南亚友谊倡议（SFI）正在助力传播东盟历史、文化价值，增强东盟各国之间的了解，而越南正成为新加坡大学生日益关注的目的地。



越新两国关系从2023年的战略伙伴关系升级为2025年的全面战略伙伴关系，推动了新加坡年轻人了解越南的需求。新加坡国立大学东南亚研究系高级讲师穆罕默德·埃芬迪·阿卜杜勒·哈米德博士（Mohamed Effendy B Abdul Hamid）表示，越来越多的大学生希望了解越南的历史、文化、社会，特别是其经济发展进程。



穆罕默德·埃芬迪·阿卜杜勒·哈米德分享说，大学生们经常提问，如哪些因素帮助越南快速发展？国家如何适应变化并构建新的发展模式以提高人民生活水平？这些问题对新加坡年轻人产生了巨大吸引力。



2026年东南亚友谊倡议通过结合越南历史课程和从北到南为期10天的实地体验之旅，帮助大学生"感受"越南文化。项目结束后，许多大学生对越南的发展和奋发向上的渴望表示印象深刻。



大学生Jeffrey Tiang Jun Rong表示，他对越南的经济成就以及到2045年成为发达国家的目标印象深刻。



与此同时，大学生Shwe Yati Oo在旅行后选择了建筑主题进行研究。她认为，越南的建筑反映了国家在各个阶段的适应、发展过程和历史印记。



2026年东南亚友谊倡议不仅是新加坡国立大学学生在越南的一次学习之旅，更是一段深入了解新时期越南人、越南文化和越南精神的旅程。这种沉浸式实践体验有助于增进相互理解、尊重文化差异，并为两国未来在教育、创新和可持续发展等领域深化合作奠定坚实基础。（完）

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