2026年顺化节素食节正式开幕

越通社顺化——在庆祝佛历2570年佛诞大礼和2026年顺化文化节框架内，5月28日下午，2026年顺化文化节组委会与越南佛教教会顺化市治事委员会在顺化市阮廷炤步行街联合举行“2026年顺化节—素食节”开幕式。



顺化市人民委员会副主席陈友垂江表示，今年是顺化节素食美食节第三次举办。该活动规模不断扩大，吸引了众多酒店、餐厅及寺庙参与，旨在弘扬分享与仁爱精神，凝聚社区力量，同时丰富顺化的文化旅游活动。



2026年素食美食节于5月28日至29日举行，旨在弘扬顺化传统素食价值，同时在社区中传播绿色、健康的生活方式以及慈悲仁爱的精神。活动汇聚了来自市内外的56家酒店、餐厅和寺庙，共设56个展位，展出约100道素食菜肴，预计接待游客超过5000人次。凭借精湛的烹饪技艺以及在风味、色彩与营养上的和谐搭配，本届美食节为当地居民和游客带来了丰富多彩的顺化素食体验。 这不仅是2026年顺化节框架下的一项亮点文化旅游活动，更有助于推广“顺化—美食之都”的形象，同时介绍与向善、与自然和社区和谐相处的生活哲学相契合的传统文化价值。



组委会表示，此次活动获得的全部赞助资金和捐款，将用于开展慈善活动，并为当地贫困群众、贫困好学学生及弱势群体提供支持。（完）

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