国际专家：越南——地区和平与安全的“建筑师”

越通社河内 ——在世界地缘政治格局经历深刻变化的背景下，越共中央总书记、国家主席苏林在香格里拉对话会上的主旨演讲成为一个重要里程碑，彰显了越南在国际舞台上的地位与外交理念。这是马来西亚泰莱大学国际关系高级讲师朱莉娅·罗克尼法德（Julia Roknifard）博士接受越通社驻马来西亚记者采访时作出的评价。



朱莉娅表示，这场演讲不仅具有外交意义，还为现代多边关系建立了一个精妙而及时的外交框架。她指出，这篇演讲已经识别出困扰世界秩序的三大危机，包括国际秩序的分裂、发展模式面临的困难以及国家间战略信任的严重侵蚀。这不是一种被动的分析，而是一种旨在重新定义新时代安全概念的努力。

朱莉娅高度评价越南将安全概念从军事领域扩展到更全面模式的做法，该模式基于三个支柱：人类安全、社会稳定和经济韧性。她认为，从被动反应思维转向主动减少风险，表明越南正在确认自己作为地区和平与稳定建设中负责任的"建筑师"角色。



另一个重要亮点是强调国际合作和东盟的中心地位。朱莉娅认为，越南强调没有一个国家能够独自应对当前的全球性断裂，这是非常正确的观点。她认为，维护东盟的中心地位和中立性，结合建设自强的经济和国防能力，将成为最有效的"盾牌"，帮助该地区不被拖入地缘政治紧张漩涡，也无需在对立阵营中被迫选边站。



在提到大国之间的竞争时，这位专家高度评价越南提出的对话、尊重国际法的原则。她认为，遵守联合国宪章和1982年《联合国海洋法公约》对中小国家具有特别重要的意义，有助于确保战略竞争在可控和可预测的范围内进行，同时保持各条交通大动脉，特别是海上航线，不会变成冲突区域。



朱莉娅还认为，越南关于构建战略信任的观点具有高度的实践性。越南不期望消除国家间的分歧，而是提议通过明确的行为准则、有效的沟通机制和可验证的行动来管理这些分歧。这是防止紧张升级风险的合适做法，特别是在东海等敏感地区。



此外，越南的各项建议还为构建一个包容和可持续的区域安全架构做出了贡献。通过要求外部倡议必须补充而非削弱东盟现有框架，越南正在保护东南亚免于陷入相互对立的处境。



朱莉娅同时指出，越南将网络安全、粮食安全和技术治理等非传统安全问题纳入议程，拓展了传统的安全定义，其确保地区安全架构能够解决导致不稳定的经济社会根源性问题。



朱莉娅表示，苏林的演讲反映了越南独立、自主、有原则和主动的对外政策。越南既不置身于国际事务之外，也不成为大国竞争中的一颗"棋子"，而是正在确认自己作为负责任的伙伴的角色，在国际法基础上促进合作，同时为地区和世界的和平、稳定与发展做出积极贡献。

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