越南传统音乐与乐器"迷倒"法国公众

越通社河内 ——当地时间5月30日晚，曙光协会（Aurore）与越南驻法国文化中心、路易·佩尔戈图书馆（Louis Pergaud）在瓦勒德马恩（Val-de-Marne）省阿尔克伊市（Arcueil）联合举办越南传统乐器展示与演奏活动。



此次活动为法国公众提供了了解越南传统音乐与文化的机会，如欣赏独弦琴、特龙琴、鼓、锣钲、竹笛、石琴等颇具特色的传统民族乐器。除展示外，艺术家们还进行了现场演奏，介绍了各类乐器的历史渊源、结构特点及独特艺术魅力。其中，独弦琴的展示与讲解颇受观众欢迎。



参加活动的观众皮埃尔－米歇尔（Pierre-Michel）表示，越南传统乐器丰富多样的音色给他留下了深刻印象。在他看来，吸引人的不仅是这些乐器独特的演奏技巧和艺术特色，更是艺术家们对本民族音乐文化遗产的热爱与坚守。



路易·佩尔戈图书馆文化事务负责人克洛伊·塞夫兰（Chloé Sefrin）表示，继日本和韩国之后，越南被选为今年系列文化活动的主题国家。除越南传统乐器展览和演奏活动外，组委会还安排了美食、漫画和艺术创作等主题活动。活动受到当地民众的热烈欢迎，其中介绍越南民族乐器的节目尤受观众青睐。

越南传统乐器丰富多样的音色给国际友人留下深刻印象。图自越通社

越南驻法国文化中心副主任曾青山表示，此次活动以民族音乐为纽带，向法国公众展示越南文化的独特魅力。艺术家们带来了涵盖越南北部、中部、西原地区和南部的代表性曲目，其中包括官贺民歌等传统音乐形式，让观众充分领略越南文化的多元色彩和深厚底蕴。



曙光协会主席陈秋容表示，许多人平时较为熟悉钢琴、小提琴等西方乐器，因此在欣赏越南传统音乐后，对其丰富的文化内涵和独特艺术魅力印象深刻。她强调，地方文化交流活动是向国际友人推介越南风土人情的重要渠道。



组委会表示，该活动的成功表明法国公众对越南文化的关注度日益增加，有助于加强民间交流，深化越法友好关系。（完）