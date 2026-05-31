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促进越新战略对接 共建繁荣东盟

新加坡国立大学李光耀公共政策学院教授武明姜和新加坡国立大学东南亚研究系高级讲师穆罕默德·埃芬迪·阿卜杜勒·哈米德博士在接受越通社驻新加坡记者采访时均认为，苏林此访不仅为越新关系创造了动力，还为确保东盟继续成为国际舞台上强大、团结和不可或缺的因素作出了贡献。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院教授武明姜接受越通社驻新加坡记者的采访。图自越通社
新加坡国立大学李光耀公共政策学院教授武明姜接受越通社驻新加坡记者的采访。图自越通社

越通社河内 ——越共中央总书记、国家主席苏林于5月29日至31日对新加坡进行的国事访问被认为具有极其重要的意义，且时机非常恰当。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院教授武明姜和新加坡国立大学东南亚研究系高级讲师穆罕默德·埃芬迪·阿卜杜勒·哈米德博士在接受越通社驻新加坡记者采访时均认为，苏林此访不仅为越新关系创造了动力，还为确保东盟继续成为国际舞台上强大、团结和不可或缺的因素作出了贡献。

在当前地缘政治动荡的背景下，每个国家的目标不仅仅是发展，而是如何在错综复杂的地区和世界中保持韧性。这一要求迫使各国扩大合作，并探索战略对接的概念。武明姜教授认为，战略对接意味着共享三个要点。

首先，越南和新加坡对地区和未来有共同愿景。两国在与中国、美国以及其他国家的关系上，在建设繁荣富强的东南亚和亚洲方面观点高度一致，并特别重视海上国际法和安全。两国都高度依赖国际贸易和外资，因此可分享各自的发展愿景。

其次，越南和新加坡具有巨大的互补能力，因为越南拥有资源、动力和良好的发展动能，而新加坡已成为发展典范。因此，双方合作必定能创造巨大价值。

第三，两国都主张从海运、航空、人力资源培训、能源、能源储备、国家安全等方面建立深度联系，为到2050年建成统一的东南亚经济奠定基础，也就是说，越南和新加坡将先行一步。面向2045年越南成为发达国家，两国将携手共建世界顶尖的战略机制。武明姜认为，这也是苏林总书记、国家主席此次访问新加坡的突出一点。

为确保安全、稳定和可持续发展，东盟在全球环境日益不稳定的背景下巩固其“稳定支点”作用至关重要。

穆罕默德·埃芬迪认为，苏林总书记、国家主席对新加坡的访问开启了双边合作的新纪元，超越了传统的贸易讨论，表明解决重要问题需要更广泛的战略协调。

穆罕默德·埃芬迪强调，通过协同努力，越南和新加坡不仅保护了各自的国家利益，而且确保东盟继续成为国际舞台上强大、团结和不可或缺的因素。（完）

越通社
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