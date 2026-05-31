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新加坡——越南人才培养的重要伙伴

越通社驻新加坡记者报道，越共中央总书记、国家主席苏林访问新加坡，有望为越新两国开启更多新的合作方向，其中发展高素质人力资源正成为潜力巨大、具有长远战略意义的领域之一。

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新加坡李光耀公共政策学院教授武明姜。图自越通社

越通社河内 —— 越通社驻新加坡记者报道，越共中央总书记、国家主席苏林访问新加坡，有望为越新两国开启更多新的合作方向，其中发展高素质人力资源正成为潜力巨大、具有长远战略意义的领域之一。

新加坡李光耀公共政策学院教授武明姜表示，人才培养是越南可以考虑借鉴新加坡经验的领域。他指出，研究新加坡发展模式，重要的不仅是看到新加坡的成就或正在实施的具体政策，更需要从源头了解，即新加坡从一开始如何设计制度和构建运行体系。他认为，正是设计环节的周密规划，帮助新加坡有效实施政策，从而建立了人民和企业界的信任。

武明姜举例，新加坡推动创新和研发的方式就是一个典型。我们采用了许多看似简单但效果显著的管理机制。其中就有共同资助机制，即只有在私营部门按一定比例共同投入资金时，国家才提供预算支持。这种机制不仅确保了公共资金的有效使用，还对外国投资者产生了吸引力，从而带动生产和科技价值链的参与。

武明姜认为，在新加坡学习不仅仅是吸收理论知识，更重要的是领悟管理思维、战略方法和国家治理艺术。从新加坡学到的最重要一课就是化困难、挑战和脆弱点为独特发展动力的能力。他认为，成功运用这些管理经验和战略思维，将是越南在未来加速发展、实现强劲转变的重要条件。

与此同时，新加坡南

洋理工大学计算机与数据科学学院副院长刘英俊表示，越新在高素质人力资源发展方面的合作空间广阔，需要通过灵活、符合实际要求的机制加以推动。

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新加坡南洋理工大学计算机与数据科学学院副院长刘英俊接受越通社记者的采访。图自越通社

刘英俊认为，双边合作可以从高等教育和科学研究的具体步骤开始。两国的科学家、专家完全可以通过共同指导研究生、交流学生、开展深度研究项目或共建实验室等方式进行合作。

刘英俊指出，建立如此灵活的合作机制将为连接两国科学界创造一个可持续的平台。由此，知识、技术和经验的协同效应将为推动国家技术能力更强劲发展创造动力。

刘英俊同时认为，合作真正发挥效力的最重要因素仍然是体制问题。 需要制定明确、透明的规定以及合适的优惠政策，为科学界创造一个更灵活、便利的合作环境。正是这些机制将成为吸引海外越南专家、科学家回国，与国内大学、研究院所和企业合作，解决经济具体实践问题的动力。（完）

越通社
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