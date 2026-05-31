老挝青年军官代表团在广治古城敬香缅怀英烈

越通社河内 ——在2026年越老柬三国军队青年军官交流活动框架内，5月30日，由老挝人民军青年处副处长苏利班·索帕潘纳中校为团长的老挝人民军青年军官代表团前往广治古城国家特别遗迹区敬献花圈和进香缅怀英雄烈士。



该活动旨在维护、培育和发展三国青年军官及人民之间的特殊团结友谊。通过交流、座谈、经验分享、文化文艺交流、体育比赛以及参观历史遗迹等活动，巩固两国传统团结与友谊，增进区域各国军队之间的相互了解与合作。



代表团花圈飘带写着"世世代代铭记英雄烈士功绩"。 在庄严肃穆的氛围中，各位代表默哀一分钟，深切缅怀为民族独立和自由、为保卫祖国和人民幸福而战斗并英勇牺牲的英烈们。



在广治古城敬香缅怀英雄烈士不仅体现对英烈的感恩之心，也是老挝青年军官更深入了解越南民族革命斗争传统的契机。从而培育革命理想，教育年轻一代军官在新时期热爱祖国传统和责任心。

老挝青年军官了解越南民族革命斗争历史。图自越通社

广治古城是神圣的"红色地址"，在越南民族历史上具有特殊意义。此地铭刻着1972年夏天越南军民英勇战斗81个昼夜的印记，成为革命英雄主义、坚强意志和民族和平渴望的光辉象征。



广治古城的敬香仪式是交流活动的有意义活动之一，有助于传播关于和平、友谊以及年轻一代在守护历史价值、继承越老柬三国团结友谊传统方面的责任。（完）