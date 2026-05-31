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越南在日本东京首座寺庙落成：为远离家乡的越南人守护民族文化根源

越通社驻东京记者报道，越南驻日本大使范光校在仪式上表示，大恩寺的建成并投入使用，对东京乃至在日越南人具有特别重要的意义。在现代繁华的日本社会中，大恩寺宛如一座桥梁，连接远离家乡的越南儿女，守护越南民族文化的根源及美好的精神价值。 

大恩寺落成剪彩仪式。图自越通社
大恩寺落成剪彩仪式。图自越通社

越通社河内 ——5月31日，大恩寺落成剪彩仪式在日本举行，这是越南在日本首都东京的首座寺庙。

越南驻日本大使范光校、当地政府代表、大恩寺住持释心智尼师以及越日两国诸多僧尼佛子和民众出席了活动。

越通社驻东京记者报道，越南驻日本大使范光校在仪式上表示，大恩寺的建成并投入使用，对东京乃至在日越南人具有特别重要的意义。在现代繁华的日本社会中，大恩寺宛如一座桥梁，连接远离家乡的越南儿女，守护越南民族文化的根源及美好的精神价值。范光校大使相信，今后大恩寺将成为在日越南人坚实的精神支柱，同时有助于巩固越日两国民族的友谊和文化交流。

大恩寺住持释心智尼师表示，今年的佛诞节与大恩寺落成仪式同时举行，标志着大恩寺在日本诞生并迈入新的发展历程。释心智尼师强调，大恩寺不仅是远离故土的越南儿女寄托精神生活、守护传统文化之美的地方，也是连接越日两国民族文化的桥梁，共同迈向一个多元文化共生、和平与发展的社会。

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大恩寺落成剪彩仪式吸引众多越日两国僧尼佛子和民众参加。图自越通社

东京足立区政府代表对大恩寺在足立区落成表示热烈祝贺。期待大恩寺将承担两个重要角色。首先，将是多元文化交流的支点，日本和越南人民可以通过各项文化活动在此加强联系。此外，该寺也被视为一个充满人情温暖的社会民生网络，为遇到困难或失去住所的越南公民提供支持。

大恩寺位于东京足立区，是一栋三层建筑，面积约440平方米。寺庙的建成，除了在日越南人的努力外，还得到了日本僧众、当地居民和足立区政府的大力支持。（完）

越通社
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