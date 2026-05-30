文化

宣光省努力保护蒙族芦笙之魂

初夏的阳光洒在越南最北端的岩石高原上，位于宣光省沙坪乡的宠罗寄宿制民族小学操场上传来阵阵特别的旋律。

附图：在斜蒙寄宿制民族小学，男学生们学习蒙族芦笙吹奏及具有民族特色的舞蹈，为保护苗族传统文化特色作出贡献。图片来源：越通社
附图：在斜蒙寄宿制民族小学，男学生们学习蒙族芦笙吹奏及具有民族特色的舞蹈，为保护苗族传统文化特色作出贡献。图片来源：越通社

越通社宣光省——初夏的阳光洒在越南最北端的岩石高原上，位于宣光省沙坪乡的宠罗寄宿制民族小学操场上传来阵阵特别的旋律。由宣光省文化与电影中心与沙坪乡人民委员会举办的2026年蒙族芦笙吹奏与舞蹈传授培训班，正在该校热闹开展。

让文化遗产走进校园

在同文岩石高原全球地质公园地区，自古以来芦笙声不仅仅是蒙族同胞各节庆中不可缺少的声音，而还是心灵的语言，是生活的节奏，也是伴随爱情集市、丰收节日和石山相聚时光的记忆。

因此，将蒙族芦笙吹奏与舞蹈艺术带入校园，不只是教授一种表演技能，更是为年轻一代守护民族文化之魂的重要方式。

课堂上，一双双稚嫩的小手开始学习拿起蒙族芦笙。有的孩子还不太会把嘴贴近笙管，有的脚步尚未能跟上节奏，但他们的眼中都闪烁着兴奋与期待。

民间艺人们耐心地手把手教学，纠正每一个舞步，指导孩子们如何运气、掌握节拍。稚嫩的芦笙声回荡在岩石之地校园中，虽然偶尔还不够准确，却让人感受到文化遗产正在被延续的温暖力量。

宣光省文化与电影中心主任载廷精表示，蒙族芦笙吹奏与舞蹈艺术是同文岩石高原蒙族同胞最具特色的文化价值之一。为高山区学生开设传授课程，不仅是为了保护非物质文化遗产，也帮助年轻一代更加了解并为本民族文化感到自豪。

他说：“随着时间推移，如果没有传承，许多传统文化价值将面临消失的风险。只要孩子们依然热爱芦笙，愿意学习并守护本民族的芦笙文化，这项遗产就依然充满生命力。”

培训班不仅教授表演技巧，还帮助学生进一步了解蒙族芦笙在社区生活中的文化意义。通过艺人们的讲述，许多学生第一次知道，芦笙不仅用于歌舞，更承载着蒙族世代相传的历史、习俗与精神世界。

khen-monh.jpg
芦笙声回荡在石山天地之间，再现了蒙族同胞独特的传统文化风貌。图片来源：baotuyenquang.com.vn

守护岩石高原灵魂的绿色幼苗

多年前，在一些高山村寨，不少人曾担忧年轻一代越来越少有人会吹芦笙、唱民歌，甚至在日常生活中使用民族语言。在现代生活节奏下，如果不加以保护，传统文化价值很容易被遗忘。因此，将文化遗产带入校园，被视为在岩石高原上为年轻一代“播下文化种子”的方式。

沙坪乡人民委员会副主席李玉龙表示，当地党委和政府始终重视保护与弘扬蒙族文化特色，并将其与社区旅游发展相结合。其中，向学生传授传统文化形式，被视为从基层保护文化遗产的重要方向。

“文化遗产只有在社区共同守护与延续下，才能真正拥有生命力。学生们热爱并主动学习吹奏和表演芦笙，是当地文化保护工作中令人欣喜的信号”， 李玉龙说。

课间休息时，宠罗寄宿制民族小学学生黄金米苏娅仍抱着小芦笙不愿放下。谈到第一次上课时，她显得十分兴奋。

不仅是在沙坪乡，近年来，同文岩石高原全球地质公园地区的许多地方都更加重视在学校中保护传统文化。从蒙族芦笙、麻布织造技艺、民歌演唱到民间游戏……这些传统文化正逐渐重新走近年轻一代。

傍晚降临在宠罗村，孩子们的芦笙声依旧回荡在高原辽阔而多风的天空下。那些尚未完全合拍的旋律，也许正是文化遗产得以延续的方式——在越南最北端的石山地区，安静而坚定地传承着，并充满希望。（完）

#越南 #最北端 #岩石高原 #宣光省 #沙坪乡 #寄宿制民族小学 #蒙族 #芦笙吹奏 #传授培训班 宣光省
关注 VietnamPlus

相关新闻

让赫蒙族同胞芦笙悠扬的旋律永远飘扬

让赫蒙族同胞芦笙悠扬的旋律永远飘扬

芦笙早就成为赫蒙族文化生活中不可或缺的乐器。芦笙的声音是赫蒙族人的心声，能展现出这民族的文化特色。可以说，芦笙已与赫蒙族人结下了不解之缘，对赫蒙族男人来说，芦笙的声音陪伴着他们成长。如今来赫蒙族各村庄，我们不难看到赫蒙族同胞孜孜不倦地学习吹芦笙的画面，一切都是为了让芦笙悠扬的旋律永远飘扬。

更多

2026年顺化节素食节现场。图自越通社

2026年顺化节素食节正式开幕

在庆祝佛历2570年佛诞大礼和2026年顺化文化节框架内，5月28日下午，2026年顺化文化节组委会与越南佛教教会顺化市治事委员会在顺化市阮廷炤步行街联合举行“2026年顺化节—素食节”开幕式。

南马民族寄宿制初级中学学生了解民族文化。图自越通社

边境地区学校守护与弘扬民族文化

在宣光省帕外宿（音译：Pà Vầy Sủ）边境山区，传统舞蹈、芦笙声、民歌依然被学生们每天守护着。从山区学校开始，师生们和社区正坚持不懈地传承对民族文化的热爱，为守护祖国边疆的本色做出贡献。

莱州省巴频乡的一个晚间莽语口传班。图自越通社

为莱州边境的莽族文化“保温”

为了保护人口极少的民族（不足1万人）之一的莽族文化特色，莱州省巴频（Pa Tần）乡已开展多项切实活动。莽语口传班正成为一座桥梁，帮助年轻一代珍视和弘扬根源价值。

越南文化魅力在柬埔寨绽放。图自越通社

越南文化魅力在柬埔寨绽放

5月26日晚，越南文化体育与旅游部同柬埔寨文化与艺术部在首都金边联合举办了2026年柬埔寨越南文化周开幕式。该系列活动从5月25日至30日举行，旨在推广越南文化并增进两国人民之间的友谊。

乂安省那银村傣族黑色粽子。图自越通社

乂安省那银村傣族黑色粽子的独特

每逢农历十月底，当迎来年内最后一季山稻收获季节时，乂安省娥眉乡那银村傣族妇女们便开始忙碌起来，精心筹备制作黑色粽子的各种原材料。

展现越南奥黛遗产的画作。图自越通社

绘画交流活动助力推动越泰关系发展

在庆祝越南与泰国建交50周年系列活动框架下，越南驻泰国大使馆于5月24日举办越泰画家美术交流活动，旨在增进两国友谊，推动双边文化外交。

还剑湖畔热闹非凡的社区艺术空间吸引众多市民和游客参加。图自越通社

还剑湖畔热闹非凡的社区艺术空间

从各场社区表演活动的实际成果可以看出，河内市正通过一系列切实并极具社会凝聚力的活动，逐步将发展文化的政策落到实处。文化不再是一个象征性的概念，而是融入到了日常生活中，在滋养人民精神的同时，为首都的公共空间增添了独特魅力。

通过美术展览《历史岁月》再现越南历史征程。图自越通社

📝时评：识别以文化艺术产品为名歪曲历史的阴谋

一个民族的历史，并非一页轻轻合上的书，而是一条连接过去、现在与未来的奔腾长河。它既是民族精神的根基，也是塑造国家认同与本领的重要源泉。然而，歪曲抗战正义本质、否认革命成果的错误内容，往往被巧妙包装在“多维视角”“人文表达”或“创意艺术”等看似华丽的概念之中。厘清真正的艺术创作与歪曲历史之间的界限，对于守护历代先辈用鲜血与牺牲铸就的神圣价值，具有十分重要的意义。

2026年宁平旅游周绚丽开幕 图自越通社

2026年宁平旅游周绚丽开幕：穿越时空的遗产之旅

5月23日晚，宁平省举行以“穿越时空的遗产之旅”为主题的2026年宁平旅游周开幕式。该活动拉开了大规模文化旅游系列活动的序幕，旨在推动古都旅游业实现强劲突破。国会副主席阮氏清出席活动。

第22届会安—日本文化交流节在岘港开幕 图自民智网

第22届会安—日本文化交流节在岘港开幕

5月22日晚，第22届2026年会安—日本文化交流节在岘港市广富坊三清海洋广场开幕。该活动不仅是年度文化交流盛会，更是越日两国历史记忆与现实的交汇，是两国人民友好交往的延续，也是回顾多代人共同培育的文化、人文价值与友谊精神的重要契机。

蟋蟀儿童奖颁奖典礼将今天（5月22日）下午16时30分在河内市阮太学街66号越南美术博物馆举行。

蟋蟀儿童奖：传播儿童文学艺术的生命力

由越南通讯社《体育与文化》报创立的蟋蟀儿童奖，自2020年起每年举办一次，旨在表彰由儿童创作或为儿童而创作的优秀艺术作品。进入第七届——2026年蟋蟀奖继续证明了其作为文学艺术生活中一个权威奖项的生命力。

神田外语大学学生品尝越南河粉。图自越通社

越南河粉征服日本大学生味蕾

据越通社驻东京记者报道，在“体验世界饮食文化”系列活动框架下，日本千叶县神田外语大学自5月18日起连续两周将越南河粉纳入学校午餐菜单，供学生品尝。