宣光省努力保护蒙族芦笙之魂

越通社宣光省——初夏的阳光洒在越南最北端的岩石高原上，位于宣光省沙坪乡的宠罗寄宿制民族小学操场上传来阵阵特别的旋律。由宣光省文化与电影中心与沙坪乡人民委员会举办的2026年蒙族芦笙吹奏与舞蹈传授培训班，正在该校热闹开展。

让文化遗产走进校园

在同文岩石高原全球地质公园地区，自古以来芦笙声不仅仅是蒙族同胞各节庆中不可缺少的声音，而还是心灵的语言，是生活的节奏，也是伴随爱情集市、丰收节日和石山相聚时光的记忆。

因此，将蒙族芦笙吹奏与舞蹈艺术带入校园，不只是教授一种表演技能，更是为年轻一代守护民族文化之魂的重要方式。

课堂上，一双双稚嫩的小手开始学习拿起蒙族芦笙。有的孩子还不太会把嘴贴近笙管，有的脚步尚未能跟上节奏，但他们的眼中都闪烁着兴奋与期待。

民间艺人们耐心地手把手教学，纠正每一个舞步，指导孩子们如何运气、掌握节拍。稚嫩的芦笙声回荡在岩石之地校园中，虽然偶尔还不够准确，却让人感受到文化遗产正在被延续的温暖力量。

宣光省文化与电影中心主任载廷精表示，蒙族芦笙吹奏与舞蹈艺术是同文岩石高原蒙族同胞最具特色的文化价值之一。为高山区学生开设传授课程，不仅是为了保护非物质文化遗产，也帮助年轻一代更加了解并为本民族文化感到自豪。

他说：“随着时间推移，如果没有传承，许多传统文化价值将面临消失的风险。只要孩子们依然热爱芦笙，愿意学习并守护本民族的芦笙文化，这项遗产就依然充满生命力。”

培训班不仅教授表演技巧，还帮助学生进一步了解蒙族芦笙在社区生活中的文化意义。通过艺人们的讲述，许多学生第一次知道，芦笙不仅用于歌舞，更承载着蒙族世代相传的历史、习俗与精神世界。

芦笙声回荡在石山天地之间，再现了蒙族同胞独特的传统文化风貌。图片来源：baotuyenquang.com.vn

守护岩石高原灵魂的绿色幼苗

多年前，在一些高山村寨，不少人曾担忧年轻一代越来越少有人会吹芦笙、唱民歌，甚至在日常生活中使用民族语言。在现代生活节奏下，如果不加以保护，传统文化价值很容易被遗忘。因此，将文化遗产带入校园，被视为在岩石高原上为年轻一代“播下文化种子”的方式。

沙坪乡人民委员会副主席李玉龙表示，当地党委和政府始终重视保护与弘扬蒙族文化特色，并将其与社区旅游发展相结合。其中，向学生传授传统文化形式，被视为从基层保护文化遗产的重要方向。

“文化遗产只有在社区共同守护与延续下，才能真正拥有生命力。学生们热爱并主动学习吹奏和表演芦笙，是当地文化保护工作中令人欣喜的信号”， 李玉龙说。

课间休息时，宠罗寄宿制民族小学学生黄金米苏娅仍抱着小芦笙不愿放下。谈到第一次上课时，她显得十分兴奋。

不仅是在沙坪乡，近年来，同文岩石高原全球地质公园地区的许多地方都更加重视在学校中保护传统文化。从蒙族芦笙、麻布织造技艺、民歌演唱到民间游戏……这些传统文化正逐渐重新走近年轻一代。

傍晚降临在宠罗村，孩子们的芦笙声依旧回荡在高原辽阔而多风的天空下。那些尚未完全合拍的旋律，也许正是文化遗产得以延续的方式——在越南最北端的石山地区，安静而坚定地传承着，并充满希望。（完）