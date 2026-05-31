☕️越通社新闻下午茶（2026.5.31）

5月31日下午，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人及越南高级代表团前往位于马尼拉因特拉穆罗斯城堡东盟花园内的胡志明主席雕像敬献花圈。图自越通社

越通社河内 ——在圆满结束对新加坡的国事访问并在第21届香格里拉对话会上发表主旨演讲后，5月31日，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林偕夫人吴芳璃及越南高级代表团启程，开始应菲律宾共和国总统费迪南德·罗慕亚尔德斯·马科斯和夫人的邀请，于5月31日至6月1日对菲律宾进行国事访问。 全文



·5月31日下午，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人及越南高级代表团前往位于马尼拉因特拉穆罗斯城堡（Intramuros）东盟花园内的胡志明主席雕像敬献花圈，会见驻菲律宾大使馆工作人员及在菲越南人、越南企业和专家代表。 全文

·5月31日（丙午年四月十五），胡志明市越南佛教教会治事委员会在越南国寺隆重举行佛历2570年（公历2026年）佛诞节庆典。越南佛教教会法主释智广长老；越南佛教教会副法主、治事委员会主席释善仁长老；越南佛教教会副法主释圆明莅临庆典。



·越南佛教教会中央委员会31日在河内馆使寺隆重举行佛历2570年（公历2026年）佛诞节庆典。越南佛教教会治事委员会常务副主席释清绕和尚宣读了越南佛教教会法主释智广长老致国内外僧尼、佛子的佛历2570年佛诞节庆典寄语。 全文

越南佛教教会中央委员会31日在河内馆使寺隆重举行佛历2570年（公历2026年）佛诞节庆典，吸引众多僧尼佛子参加。图自越通社

·在世界地缘政治格局经历深刻变化的背景下，越共中央总书记、国家主席苏林在香格里拉对话会上的主旨演讲成为一个重要里程碑，彰显了越南在国际舞台上的地位与外交理念。这是马来西亚泰莱大学国际关系高级讲师朱莉娅·罗克尼法德（Julia Roknifard）博士接受越通社驻马来西亚记者采访时作出的评价。



·越共中央总书记、国家主席苏林在新加坡第21届香格里拉对话会上发表的主旨演讲，被评价为非常有深度、实践性、战略性和区域长远眼光。柬埔寨金边皇家大学国际与公共政策研究所所长尼克·昌达利斯（Neak Chandarith）在接受越通社驻东南亚记者采访时作出上述表示。 全文



·国际媒体继续关注越共中央总书记、国家主席苏林在第21届香格里拉对话会上发表的主旨演讲，特别强调了苏林总书记、国家主席关于亚太地区不仅是全球挑战的汇聚地，更应成为和平、稳定与发展解决方案的发源地的观点。



·5月31日，大恩寺落成剪彩仪式在日本举行，这是越南在日本首都东京的首座寺庙。越南驻日本大使范光校、当地政府代表、大恩寺住持释心智尼师以及越日两国诸多僧尼佛子和民众出席了活动。 全文

大恩寺落成剪彩仪式。图自越通社

·越通社驻新加坡记者报道，越共中央总书记、国家主席苏林访问新加坡，有望为越新两国开启更多新的合作方向，其中发展高素质人力资源正成为潜力巨大、具有长远战略意义的领域之一。新加坡李光耀公共政策学院教授武明姜表示，人才培养是越南可以借鉴新加坡经验的领域。

·越共中央总书记、国家主席苏林于5月29日至31日对新加坡进行的国事访问被认为具有极其重要的意义，且时机非常恰当。新加坡国立大学李光耀公共政策学院教授武明姜和新加坡国立大学东南亚研究系高级讲师穆罕默德·埃芬迪·阿卜杜勒·哈米德博士在接受越通社驻新加坡记者采访时均认为，苏林此访不仅为越新关系创造了动力，还为确保东盟继续成为国际舞台上强大、团结和不可或缺的因素作出了贡献。



·越共中央总书记、国家主席苏林对新加坡进行国事访问，被认为将为越新两国在包括文化在内的多个领域的合作创造新动力。在新加坡国立大学（NUS），东南亚友谊倡议（SFI）正在助力传播东盟历史、文化价值，增强东盟各国之间的了解，而越南正成为新加坡大学生日益关注的目的地。



·当地时间5月30日晚，曙光协会（Aurore）与越南驻法国文化中心、路易·佩尔戈图书馆（Louis Pergaud）在瓦勒德马恩（Val-de-Marne）省阿尔克伊市（Arcueil）联合举办越南传统乐器展示与演奏活动。 全文



·在2026年越老柬三国军队青年军官交流活动框架内，5月30日，由老挝人民军青年处副处长苏利班·索帕潘纳中校为团长的老挝人民军青年军官代表团前往广治古城国家特别遗迹区敬献花圈和进香缅怀英雄烈士。（完）