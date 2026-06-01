2026年亚洲—岘港国际电影节：架起通往世界的桥梁

越通社岘港——第四届亚洲—岘港国际电影节（DANAFF 2026）将于6月28日至7月4日在越南岘港市举行。本届电影节以“从亚洲走向世界的桥梁”为主题，在规模、内容及国际合作层面实现全面升级，进一步巩固其作为区域电影产业交流平台的地位。



据组委会预计，本届电影节将吸引约900名国内外电影界人士参会，其中国际嘉宾超过200人，创下自2023年创办以来的规模新高。首次纳入正式活动框架的“电影产业论坛”将成为本届电影节的一大亮点，为制片机构、投资方与业内人士搭建交流合作平台，探讨产业发展趋势，促进跨国合作与项目对接。



在继续举办“DANAFF人才计划”、“剧本实验室”等传统活动的基础上，本届电影节进一步强化人才培养与项目孵化功能。来自多国的导演、编剧、制片人及项目顾问将参与培训和指导，为青年电影人提供专业交流和国际合作机会。



电影节期间还将推出“革新开放40年越南电影风貌”专题展映，通过17部代表性影片，回顾1986年以来越南电影的发展历程，展示越南电影在创新突破与国际融合方面取得的成果。



在评审阵容方面，中国香港著名导演杜琪峰将担任亚洲电影竞赛单元评审团主席。拥有40多年电影创作经验的他，曾多次担任戛纳、威尼斯、柏林等国际电影节评委。与他一同参与评审的还有戛纳电影节“导演双周”艺术总监朱利安·雷杰尔。越南青年导演范天恩也将亮相本届电影节，他曾凭借影片《金色茧房》摘得2023年戛纳电影节最佳首部长片“金摄影机奖”，成为近年来备受国际关注的越南电影新锐力量。



在人才培养板块，DANAFF人才计划汇聚了美国制片人杰克·莱希纳、越裔美国导演托尼·裴、新加坡导演陈哲艺等国际电影专家，为年轻电影人提供项目开发、融资及国际市场推广等方面的指导。



经过三届发展，亚洲—岘港国际电影节正逐步超越单纯的展映与评奖定位，从品牌塑造迈向电影产业促进平台的新阶段。通过人才培养、项目扶持和国际合作，电影节致力于构建区域电影产业交流网络，提升越南电影的国际影响力，推动越南文化与电影作品更广泛地走向世界。



越南电影发展促进协会主席、DANAFF电影节总监吴芳兰表示，第四届电影节将继续拓展专业活动、培训项目及联合制作合作机制，努力打造区域电影产业的重要连接平台，为越南电影的长期发展奠定坚实基础。(完)



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