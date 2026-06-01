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推动越南与以色列在量子计算领域的合作

据越通社驻以色列记者报道，5月31日，越南驻以色列大使阮奇山访问了量子计算研发初创公司Qarakal Quantum。

Qarakal Quantum公司代表向阮奇山大使介绍量子技术的潜在应用。图自越通社
Qarakal Quantum公司代表向阮奇山大使介绍量子技术的潜在应用。图自越通社

越通社河内——据越通社驻以色列记者报道，5月31日，越南驻以色列大使阮奇山访问了量子计算研发初创公司Qarakal Quantum。

Qarakal Quantum首席执行官尼桑·马斯基尔（Nissan Maskil）、首席技术官纳达夫·卡茨（Nadav Katz）以及公司顶尖专家和工程师接待了阮奇山大使。

在工作会谈中，希伯来大学代表和Qarakal Quantum公司领导介绍了量子计算领域的最新研究成果、量子技术在科学、安全、工业和创新中的潜在应用。代表团参观了实验室系统、服务于量子研究的现代化超导制冷设备，并了解了正在研发的量子计算机架构和量子算法。特别值得一提的是，代表团还听取介绍并直接了解了由以色列在希伯来大学自主研发制造的首台20比特量子计算机系统。该量子计算机是以色列创新局、以色列航空工业集团、耶路撒冷希伯来大学和Yissum公司合作开发的。

阮奇山大使介绍了越南根据党和国家的新主张、新战略，在科技、创新和数字化转型方面的发展大方向。大使强调，越南正优先发展战略技术、核心技术，这些技术能够为生产率、竞争力和保障国家安全带来突破，包括人工智能、半导体、量子技术、生物技术及其他高科技领域。

阮奇山大使表示，越南对世界量子科技的快速发展尤为关注，并正通过发展高素质人力资源、加强基础研究、推动研究院所、大学与科技企业之间的合作，逐步研究和建设国家在该领域的能力。

阮奇山大使高度评价以色列在高科技领域，特别是量子技术领域取得的成就，同时表示希望加强两国研究机构、大学和科技企业之间的对接，以推动在先进技术领域的合作研究、人才培养和技术转让，其中包括量子技术。

此次访问为在先进技术领域的合作开辟了新机遇，符合越南科技发展和数字化转型的方向。（完）

越通社
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