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VinFast联手英伟达 共同开发L4级无人驾驶出租车

VinFast继续通过与国内外顶尖伙伴合作，持续加大对技术研发能力和产品生态系统的投资力度，助力其在多个国际市场提升产品质量、优化用户体验，并提高智能电动汽车的技术可及性。

VinFast的VF7车型。图自越通社
VinFast的VF7车型。图自越通社

越通社河内——在中国台湾举行的2026年台北国际电脑展（COMPUTEX 2026）期间， VinFast、英伟达（NVIDIA）与Autobrains于6月1日宣布三方合作战略，旨在基于英伟达 DRIVE Hyperion平台，面向东南亚市场开发新一代L4级无人驾驶出租车（Robotaxi）项目。

此次合作标志着VinFast在以合理的成本普及先进自动驾驶技术的路线上迈出了重要一步，同时为在东南亚复杂的交通环境中实施无人驾驶解决方案开辟了更具务实性的路径。

根据合作项目，VinFast基于NVIDIA DRIVE Hyperion 10计算平台，并结合Autobrains的代理式AI（Agentic AI）自动驾驶软件，为东南亚市场开发L4级无人驾驶出租车平台。由于东南亚地区交通密度高、出行行为多样以及城市环境复杂等，该地区成为了自动驾驶技术最为严苛的评估与验证环境。

对于VinFast而言，该合作项目为其开发具有优化成本结构的先进自动驾驶解决方案奠定基础。其中，NVIDIA DRIVE Hyperion 10架构提供了已被证明高效的软硬件平台，从而大幅缩减了自动驾驶项目通常需要数年完成的系统集成工作。

我们认为先进的出行技术不应成为少数人的特权。VinFast承诺通过与全球顶尖科技巨头合作，开发可复制且触手可及的自动驾驶解决方案。我们与Autobrains和英伟达携手，逐步构建一种务实且具成本效益的L4级自动驾驶技术路径

VinFast自动驾驶功能开发部副总经理兼ADAS/AD研究所所长阮文阳教授

软件定义汽车（SDV）正在促进汽车工业的转型。VinFast在NVIDIA DRIVE Hyperion平台上搭建L4级项目，并结合Autobrains的自动驾驶软件，将有助于加快开发安全、可靠并适应复杂现实交通环境的无人驾驶汽车。

英伟达汽车事业部副总裁里希・达尔


在拓展全球业务的同时，VinFast继续通过与国内外顶尖伙伴合作，持续加大对技术研发能力和产品生态系统的投资力度，助力其在多个国际市场提升产品质量、优化用户体验，并提高智能电动汽车的技术可及性。（完）

“雒鸿”800S超豪华车型。图自越通社

VinFast规划三大战略汽车品牌并发布两款超豪华车型

3月3日上午，VinFast宣布完成三大战略汽车品牌系列规划，并同时发布了全新的两款超豪华车型——“雒鸿”800S 和“雒鸿”900S。这两款车型属于VinFast的超豪华品牌“雒鸿”系列；此外，VinFast 还拥有两个大众熟知的品牌：针对大众消费者的个人乘用车品牌VF，以及针对商业服务运输的Green品牌。

越通社
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